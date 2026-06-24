इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सीए इंटरमीडिएट मई 2026 (CA Intermediate May 2026) परीक्षा का रिजल्ट आज 24 जून 2026 को जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए अभ्यर्थियों को अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा।

ICAI ने CA इंटरमीडिएट मई 2026 परीक्षा का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया है। उम्मीदवार अपने प्राप्तांक, क्वालिफाइंग स्टेटस और अन्य महत्वपूर्ण विवरण ऑनलाइन देख सकते हैं। संस्थान द्वारा जल्द ही मेरिट लिस्ट, टॉपर्स के नाम और पास प्रतिशत से जुड़ी जानकारी भी जारी की जा सकती है।

इस वेबसाइट पर देखें रिजल्ट

उम्मीदवार ICAI के आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल caresults.icai.org पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही रिजल्ट चेक करें और सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट जानकारी पर भरोसा न करें।

ICAI CA Inter May Result 2026 ऐसे डाउनलोड करें

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट caresults.icai.org पर जाएं।

स्टेप 2. CA Intermediate May 2026 Result लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर रिजल्ट और स्कोरकार्ड दिखाई देगा।

स्टेप 6. सभी विवरणों की जांच करें।

स्टेप 7. स्कोरकार्ड PDF डाउनलोड करें।

स्टेप 8. भविष्य के लिए प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

कब हुई थी परीक्षा?

ICAI CA Intermediate May 2026 परीक्षा का आयोजन 5 मई से 15 मई 2026 के बीच किया गया था। संशोधित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार ग्रुप-I की परीक्षाएं 5, 7 और 9 मई को आयोजित हुई थीं, जबकि ग्रुप-II के पेपर 11, 13 और 15 मई को हुए थे।

परीक्षा में शामिल विषय

CA इंटरमीडिएट परीक्षा में ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल थे। परीक्षा में अकाउंटिंग, टैक्सेशन, लॉ, ऑडिटिंग, फाइनेंस और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जैसे प्रमुख विषयों से प्रश्न पूछे गए थे।

आगे क्या?

रिजल्ट घोषित होने के बाद सफल उम्मीदवार अब CA कोर्स के अगले चरण की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ICAI द्वारा मेरिट लिस्ट, टॉपर्स की सूची और विस्तृत परीक्षा आंकड़े भी जल्द जारी किए जाने की संभावना है।