ICAI CA Foundation Result 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सीए फाउंडेशन सितंबर 2026 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल पर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं। इस बार परीक्षा में कुल 18.93 प्रतिशत उम्मीदवार सफल हुए हैं। कनिष्का हिसार और महक गुप्ता ने 90.25 प्रतिशत अंकों के साथ संयुक्त रूप से ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1 हासिल की है।

उम्मीदवार अपना रिजल्ट देखने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिजल्ट में उम्मीदवार के विषयवार अंक, कुल अंक और क्वालिफाइंग स्टेटस की जानकारी मिलेगी।

CA Foundation Result 2026: मुख्य जानकारी

विवरण जानकारी परीक्षा का नाम CA Foundation September 2026 रिजल्ट जारी करने वाली संस्था ICAI रिजल्ट की तारीख 6 नवंबर 2026 कुल पास प्रतिशत 18.93%

ICAI CA Foundation Result 2026: कैसे चेक करें स्कोरकार्ड?

सीए फाउंडेशन सितंबर परीक्षा का स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें।

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट caresults.icai.org पर जाएं।

स्टेप 2. CA Foundation September 2026 Result के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दर्ज करें।

स्टेप 4. स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड भरें।

स्टेप 5. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 6. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 7. स्कोरकार्ड डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

रिजल्ट देखने के बाद उम्मीदवार अपने नाम, रोल नंबर और विषयवार अंकों की जांच जरूर करें। किसी तरह की गलती होने पर संबंधित आईसीएआई कार्यालय से संपर्क करें।

CA Foundation पास करने के लिए कितने अंक जरूरी हैं?

सीए फाउंडेशन परीक्षा पास करने के लिए उम्मीदवारों को प्रत्येक पेपर में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होते हैं। इसके साथ ही चारों पेपरों में कुल मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत अंक हासिल करना जरूरी है।

पास होने की शर्त न्यूनतम अंक प्रत्येक पेपर में 40% चारों पेपरों का कुल प्रतिशत 50%

उम्मीदवारों को कुल अंक 400 में से कम से कम 200 केवल कुल 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। उम्मीदवार को हर पेपर में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक की शर्त भी पूरी करनी होगी।

रिजल्ट के बाद क्या करें?

जो उम्मीदवार सीए फाउंडेशन परीक्षा में सफल हुए हैं, वे अब सीए इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र होंगे। उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए आईसीएआई के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध निर्देश देखने चाहिए।

वहीं, परीक्षा पास नहीं कर पाने वाले उम्मीदवार अगली सीए फाउंडेशन परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। आईसीएआई के घोषित कार्यक्रम के अनुसार, जनवरी 2027 की सीए फाउंडेशन परीक्षा 3, 5, 7 और 9 जनवरी को आयोजित की जानी है।