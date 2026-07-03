ICAI CA Foundation May Result 2026 LIVE: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) आज यानी 3 जुलाई 2026 की सुबह 11 बजे सीए फाउंडेशन मई 2026 परीक्षा के परिणाम घोषित करेगा। उम्मीदवार अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट icai.org और caresults.icai.org पर जाकर चेक कर सकेंगे। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर तैयार रखें।
पिछले सत्र के आंकड़ों के अनुसार, CA Foundation परीक्षा में कुल 1,09,694 उम्मीदवार शामिल हुए थे, जिनमें से 21,099 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए थे। ऐसे में इस बार भी लाखों छात्रों को अपने परिणाम का इंतजार है।
CA Foundation Result May 2026: ऐसे करें रिजल्ट चेक
उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं:
स्टेप 1: ICAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2: होमपेज पर दिए गए “ICAI CA Foundation Result May 2026” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।
स्टेप 4: सबमिट बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 5: स्क्रीन पर दिखाई देने वाले रिजल्ट को डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
रिजल्ट चेक करने से पहले रखें ये दस्तावेज तैयार
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना CA Foundation एडमिट कार्ड अपने पास रखें, क्योंकि उसमें लॉगिन के लिए जरूरी जानकारी जैसे रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध होते हैं।
ऑनलाइन मार्कशीट में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रत्येक विषय में प्राप्त अंक, कुल अंक और रिजल्ट स्टेटस जैसी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होगी।
कितने अंक लाने पर होंगे पास?
ICAI द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार, उम्मीदवारों को प्रत्येक विषय में कम से कम 40 प्रतिशत अंक और सभी पेपरों को मिलाकर कुल 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इन मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को सफल माना जाएगा। वहीं, जो उम्मीदवार कुल 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे, उन्हें ICAI की ओर से “Qualified with Distinction” का दर्जा दिया जाएगा।
CA Foundation Result May 2026 LIVE: रिजल्ट जारी होने के बाद क्या करें?
रिजल्ट जारी होने के बाद सफल उम्मीदवारों को अगले चरण की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वहीं, जो उम्मीदवार सफल नहीं हो पाएंगे, उन्हें अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करके अगली परीक्षा की रणनीति तैयार करनी चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि CA परीक्षा में सफलता के लिए निरंतर अभ्यास और मजबूत अवधारणात्मक समझ बेहद महत्वपूर्ण है।
CA Foundation Result May 2026 LIVE: ऑनलाइन मार्कशीट में क्या-क्या होगा?
CA Foundation की ऑनलाइन मार्कशीट में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रत्येक विषय में प्राप्त अंक, कुल अंक, प्रतिशत और रिजल्ट स्टेटस शामिल होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करें। किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है।
CA Foundation Result May 2026 LIVE: वेबसाइट धीमी होने पर क्या करें?
रिजल्ट जारी होने के समय वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक के कारण तकनीकी समस्या या धीमी गति का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में उम्मीदवार घबराएं नहीं और कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करें। इंटरनेट कनेक्शन स्थिर रखें और आधिकारिक वेबसाइट के अलावा किसी अन्य असत्यापित स्रोत पर भरोसा न करें। आवश्यकता होने पर अलग ब्राउजर का उपयोग भी किया जा सकता है।
CA Foundation Result May 2026 LIVE: पिछले सत्र में इतने उम्मीदवार हुए थे सफल
पिछले CA Foundation सत्र में कुल 1,09,694 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 21,099 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए थे। इस आंकड़े से परीक्षा की प्रतिस्पर्धात्मक प्रकृति का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस बार भी लाखों उम्मीदवार परिणाम का इंतजार कर रहे हैं और पास प्रतिशत को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। रिजल्ट जारी होने के बाद सफलता दर की पूरी तस्वीर सामने आएगी।
CA Foundation Result May 2026 LIVE: 70 प्रतिशत से अधिक अंक वालों को मिलेगा विशेष दर्जा
जो उम्मीदवार CA Foundation परीक्षा में कुल 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे, उन्हें ICAI की ओर से "Qualified with Distinction" का दर्जा दिया जाएगा। यह सम्मान उन छात्रों को दिया जाता है जिन्होंने परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। ऐसे उम्मीदवारों के लिए आगे की प्रोफेशनल यात्रा में यह उपलब्धि महत्वपूर्ण मानी जाती है और उनके अकादमिक रिकॉर्ड को मजबूत बनाती है।
CA Foundation Result May 2026 LIVE: पास होने के लिए कितने अंक जरूरी?
ICAI के नियमों के अनुसार, उम्मीदवारों को परीक्षा में सफल होने के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके अलावा सभी विषयों को मिलाकर कुल 50 प्रतिशत अंक हासिल करना भी आवश्यक है। यदि कोई उम्मीदवार किसी एक विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं करता है, तो उसे असफल माना जाएगा। इसलिए विषयवार प्रदर्शन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कुल प्रतिशत।
CA Foundation Result May 2026 LIVE: ऐसे करें CA Foundation Result डाउनलोड
CA Foundation Result डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद होमपेज पर उपलब्ध CA Foundation May 2026 Result लिंक पर क्लिक करें। अब अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करके सबमिट करें। स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड और प्रिंट किया जा सकता है। उम्मीदवारों को भविष्य के उपयोग के लिए स्कोरकार्ड की एक प्रति सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है।
CA Foundation Result May 2026 LIVE: रिजल्ट चेक करने के लिए रखें ये डिटेल्स तैयार
उम्मीदवारों को CA Foundation Result चेक करने के लिए अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर तैयार रखना होगा। ये दोनों जानकारियां उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड पर उपलब्ध हैं। बिना इन विवरणों के उम्मीदवार अपना रिजल्ट नहीं देख पाएंगे। ICAI ने छात्रों को सलाह दी है कि रिजल्ट जारी होने से पहले वे सभी जरूरी दस्तावेज अपने पास रखें ताकि अंतिम समय में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
CA Foundation Result May 2026 LIVE: इन वेबसाइट्स पर चेक कर सकेंगे रिजल्ट
CA Foundation May 2026 परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट icai.org और caresults.icai.org पर देख सकेंगे। वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने की संभावना को देखते हुए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे धैर्य बनाए रखें। रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थी उसका प्रिंटआउट भी सुरक्षित रख लें। ऑनलाइन उपलब्ध मार्कशीट में विषयवार अंक, कुल अंक और क्वालिफाइंग स्टेटस की जानकारी दी जाएगी।
CA Foundation Result May 2026 LIVE: आज जारी होगा रिजल्ट
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) आज, 3 जुलाई 2026 को CA Foundation May 2026 परीक्षा का परिणाम जारी करेगा। परीक्षा में शामिल लाखों उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकेंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करके स्कोरकार्ड डाउनलोड करना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे वेबसाइट पर लगातार नजर बनाए रखें और एडमिट कार्ड अपने पास रखें ताकि लॉगिन प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो।