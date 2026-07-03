ICAI CA Foundation May Result 2026 LIVE: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) आज यानी 3 जुलाई 2026 की सुबह 11 बजे सीए फाउंडेशन मई 2026 परीक्षा के परिणाम घोषित करेगा। उम्मीदवार अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट icai.org और caresults.icai.org पर जाकर चेक कर सकेंगे। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर तैयार रखें।

पिछले सत्र के आंकड़ों के अनुसार, CA Foundation परीक्षा में कुल 1,09,694 उम्मीदवार शामिल हुए थे, जिनमें से 21,099 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए थे। ऐसे में इस बार भी लाखों छात्रों को अपने परिणाम का इंतजार है।

CA Foundation Result May 2026: ऐसे करें रिजल्ट चेक

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं:

स्टेप 1: ICAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर दिए गए “ICAI CA Foundation Result May 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।

स्टेप 4: सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5: स्क्रीन पर दिखाई देने वाले रिजल्ट को डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

रिजल्ट चेक करने से पहले रखें ये दस्तावेज तैयार

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना CA Foundation एडमिट कार्ड अपने पास रखें, क्योंकि उसमें लॉगिन के लिए जरूरी जानकारी जैसे रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध होते हैं।

ऑनलाइन मार्कशीट में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रत्येक विषय में प्राप्त अंक, कुल अंक और रिजल्ट स्टेटस जैसी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होगी।

कितने अंक लाने पर होंगे पास?

ICAI द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार, उम्मीदवारों को प्रत्येक विषय में कम से कम 40 प्रतिशत अंक और सभी पेपरों को मिलाकर कुल 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इन मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को सफल माना जाएगा। वहीं, जो उम्मीदवार कुल 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे, उन्हें ICAI की ओर से “Qualified with Distinction” का दर्जा दिया जाएगा।

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