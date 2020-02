ICAI CA Foundation, Intermediate May 2020 Registration Form: इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (ICAI) ने CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट तथा CA फाइनल के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके संबंध में आधिकारिक नोटिस ICAI की वेबसाइट पर कल 05 फरवरी को जारी किया गया है। एप्लिकेशन से जुड़ी सभी जानकारियां ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मौजूद हैं।

इच्‍छुक उम्‍मीदवार 26 फरवरी तक अपना आवेदन दर्ज कर सकते हैं। यदि इस दौरान उम्‍मीदवार आवेदन नहीं कर पाते, तो वे लेट फीस के साथ 04 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। लेट फीस 600/- निर्धारित है जिसकी जानकारी नोटिफिकेशन में दी गई है। उम्‍मीदवार एप्लिकेशन फीस The Secretary, The Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi के नाम देय डिमांड ड्रॉफ्ट की मदद से जमा कर सकते हैं।

फाउंडेशन कोर्स (ओल्‍ड कोर्स) की परीक्षाएं 11 मई से 17 मई तक आयोजित की जाएंगी। इंटरमीडिएट ओल्‍ड कोल्‍ड की परीक्षाएं 03 मई से 10 मई तक आयोजित की जाएंगी। दूसरे ग्रुप की परीक्षा 12 मई से 16 मई तक आयोजित की जाएगी। इंटरमीडिएट न्‍यू कोर्स के पहले ग्रुप की परीक्षाएं 11 मई से 17 मई तक तथा दूसरे ग्रुप की परीक्षाएं 12 मई से 18 मई तक आयोजित की जाएंगी। CA फाइनल ओल्‍ड कोर्स तथा न्‍यू कोर्स के पहले ग्रुप की परीक्षा 02 मई से 09 मई तक आयोजित की जाएगी तथा दूसरे ग्रुप की परीक्षा 11 मई से 17 मई तक आयोजित की जाएगी।

नोटिफिकेशन देखने के लिए यहां क्लिक करें

अप्‍लाई करने के लिए यहां क्लिक करें

देशभर में कुल 207 शहरों में एग्‍जाम सेंटर्स पर परीक्षा आयोजित की जाएगी जिनमें आगरा, बरेली, दिल्‍ली, देहरादून आदि शामिल हैं। ओवरसीज़ एग्‍जाम अबुधावी, दोहा, दुबई, काठमांडू तथा मस्‍कट में आयोजित किए जाएंगे। उम्‍मीदवार अपनी सहूलियत के हिसाब से हिंदी में भी पेपर लिख सकेंगे। पूरी जानकारी नोटिफिकेशन में मौजूद है।

