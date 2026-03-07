ICAI CA January Result 2026 LIVE Update: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) 8 मार्च 2026 को सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट जनवरी 2026 परीक्षा के परिणाम जारी करेगा। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट icai.nic.in पर जाकर ऑनलाइन चेक कर सकेंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को स्कोरकार्ड देखने के लिए रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा। ICAI ने पहले ही CA Final जनवरी 2026 परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है।

आईसीएआई ने अभी तक CA Foundation और CA Intermediate रिजल्ट जारी करने का सटीक टाइम जारी नहीं किया है लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह परिणाम रविवार दोपहर तक जारी कर दिया जाएगा। इसलिए छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपनी लॉगिन डिटेल्स तैयार रखें और आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

ICAI CA Result 2026 देखने की आधिकारिक वेबसाइट

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र इन आधिकारिक वेबसाइट्स पर अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे:

icai.nic.in

icai.org

इन दोनों वेबसाइट्स पर CA Foundation और CA Intermediate जनवरी 2026 परीक्षा का रिजल्ट लिंक उपलब्ध होगा।

ICAI CA Foundation, Inter Result 2026: ऐसे करें चेक

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले ICAI की आधिकारिक वेबसाइट icai.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर CA Foundation January 2026 Result या CA Intermediate January 2026 Result लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।

स्टेप 4. इसके बाद Submit बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका स्कोरकार्ड दिखाई देगा।

स्टेप 6. भविष्य के लिए रिजल्ट डाउनलोड कर लें या प्रिंट निकाल लें।

CA Foundation और CA Intermediate क्या है?

CA Foundation चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स का पहला चरण होता है। इसे पास करने के बाद उम्मीदवार CA Intermediate स्तर में प्रवेश करते हैं। वहीं CA Intermediate परीक्षा को पास करने के बाद छात्र CA Final के लिए पात्र हो जाते हैं।

ICAI CA Result 2026: जारी होंगे पास प्रतिशत और टॉपर लिस्ट

ICAI रिजल्ट घोषित करते समय पास प्रतिशत, टॉपर्स की मेरिट लिस्ट और अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े भी जारी करेगा। इससे यह पता चलेगा कि इस बार परीक्षा में कितने प्रतिशत छात्र सफल हुए हैं।

