ICAI CA Final, CPT Result 2018: घोषित हुए परिणाम, यहां देखें अपना रिजल्ट!

ICAI CA Final Result Nov 2018, ICAI CPT Result Nov 2018: ICAI ने बुधवार (23 जनवरी) को CA Final result और CA Foundation Result 2018 जारी कर दिए। उम्मीदवार अब अपने रिजल्ट्स ऑनलाइन चेक कर सकेंगे। इसके लिए वह ICAI की वेबसाइट caresult.icai.org, icai.nic.in, icaiexam.icai.org या icai.org पर लॉगइन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं नतीजे ऑनलाइन चेक करने का तरीका। नतीजे देखने के लिए बताई गई वेबसाइट्स में से किसी भी एक पर विजिट करें। नतीजे देखने के लिए अपने एग्जाम रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।

क्लिक करने के बाद आपको अपनी डिटेल्स सबमिट करनी होंगी। डिटेल्स सबमिट करते ही आप लॉगइन कर अपने नतीजे देख सकते हैं। आप चाहें तो नतीजे डाउनलोड कर प्रिंट निकाल सकते हैं। उम्मीदवार ICAI Exam 16 दिसंबर 2018 को हुआ था। परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन 4 से 25 अक्टूबर 2018 के बीच चला था।

ICAI CA Final Result Nov 2018, CPT Result 2018 LIVE: Check Here

उम्मीदवार अपने नतीजे ऑनलाइन वेबसाइट्स के अलावा एसएमएस के जरिए भी चेक कर सकते हैं। यह तरीका भी काफी आसान है। final Examination (Old Course) के नतीजे एसएमएस से जानने के लिए आपको ‘CAFNLOLD (space) अपना रजिस्ट्रेशन नंबर’ टाइप कर 5888 पर भेजना होगा। final examination (New Course) नतीजे देखने के लिए ‘CAFNLNEW (space) अपना रजिस्ट्रेशन नंबर’ टाइप कर 5888 पर भेजें। foundation examination result के लिए ‘CAFND (space) अपना रजिस्ट्रेशन नंबर’ टाइप करें और 58888 नंबर पर एसएमएस सेंड कर दें।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App