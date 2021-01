ICAI CA Final Exam Result 2021 Date & Rank merit list: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) पुराने और नए दोनों कोर्स के लिए सीए फाइनल परीक्षा का परिणाम (CA Final Exam Result 2021) जल्द जारी करने वाला है। जो छात्र नवंबर 2020 में आयोजित हुई सीए की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना स्कोर कार्ड आधिकारिक वेबसाइट icaiexam.icai.org, caresults.icai.org, और icai.nic.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। परिणाम के साथ, 50 वीं रैंक तक की मेरिट सूची भी आधिकारिक वेबसाइटों पर जारी की जाएगी। रिजल्ट 1 फरवरी या 02 फरवरी 2021 को जारी किए जाने की उम्मीद है।

दरअसल, नवंबर 2020 में सीए की परीक्षा में बैठने के लिए कुल 4,71,619 छात्रों ने पंजीकरण कराया था। इसमें फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और अंतिम छात्र शामिल हैं। यह परीक्षा 1,085 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। कोरोना वायरस महामारी COVID-19 के बीच छात्रों ने परीक्षा आयोजित करने का विरोध किया था। जिन उम्मीदवारों को महामारी से संबंधित मुद्दों के कारण परीक्षा देने का प्रयास नहीं किया गया था, उन्हें जनवरी में इसी प्रयास के लिए एक और मौका देने की मंजूरी दी गई थी।

ICAI CA Result by Email ID: जो छात्र अपनी आधिकारिक ईमेल आईडी पर परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, वे icaiexam.icai.org पर अपनी आवश्यकताओं को ईमेल कर सकते हैं। यह सुविधा केवल 31 जनवरी तक उपलब्ध होगी। हालांकि, उम्मीदवार केवल आईसीएआई के साथ पंजीकृत ईमेल आईडी पर ही अपना परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।

Results of the CA Final Examination(Old course & New Course) held in Nov 2020 are likely to be declared on Monday, 1st Feb 2021(evening)/Tuesday, 2nd Feb 2021

— Institute of Chartered Accountants of India – ICAI (@theicai) January 30, 2021