IBPS SO Prelims Result 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती परीक्षा के प्रारंभिक चरण का रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने 29 अगस्त 2026 को आयोजित परीक्षा दी थी, वे अब आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं।

आईबीपीएस एसओ भर्ती प्रक्रिया सीआरपी एसपीएल-एक्सवीआई के तहत आयोजित की जा रही है। प्रीलिम्स में सफल उम्मीदवारों को अब मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। मेंस परीक्षा 1 नवंबर 2026 को निर्धारित है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का लिंक 22 अक्टूबर 2026 तक ही सक्रिय रहेगा।

IBPS SO Result 2026: मुख्य जानकारी

विवरण जानकारी परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) परीक्षा का नाम IBPS Specialist Officer (SO) XVI भर्ती प्रक्रिया CRP SPL-XVI पद स्पेशलिस्ट ऑफिसर स्केल-I प्रीलिम्स परीक्षा की तारीख 29 अगस्त 2026 रिजल्ट जारी 15 अक्टूबर 2026 स्कोरकार्ड डाउनलोड की अंतिम तारीख 22 अक्टूबर 2026 मेंस परीक्षा की तारीख 1 नवंबर 2026 संशोधित रिक्तियां 1,043 आधिकारिक वेबसाइट ibps.in

IBPS SO Prelims Result 2026 Direct Link: यहां चेक करें रिजल्ट

आईबीपीएस ने प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट ऑनलाइन जारी किया है। उम्मीदवार अपना क्वालिफाइंग स्टेटस और स्कोरकार्ड देखने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर के साथ पासवर्ड अथवा जन्मतिथि का इस्तेमाल कर सकते हैं।

IBPS SO Scorecard 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स की मदद से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर CRP Specialist Officers या Recent Updates सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. Result Status of Online Preliminary Examination for CRP-SPL-XVI लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. अब रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर दर्ज करें।

स्टेप 5. पासवर्ड या जन्मतिथि और स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा भरें।

स्टेप 6. लॉगिन करने के बाद अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड देखें।

स्टेप 7. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

IBPS SO Prelims Scorecard में कौन-सी जानकारी होगी?

स्कोरकार्ड में उम्मीदवार से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज होती हैं। इनमें शामिल हो सकते हैं:

उम्मीदवार का नाम और रोल नंबर

रजिस्ट्रेशन नंबर

श्रेणी और संबंधित पद

परीक्षा का नाम और तारीख

सेक्शन-वाइज अंक

कुल प्राप्त अंक

क्वालिफाइंग स्टेटस

स्कोरकार्ड में दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांचें। किसी तरह की विसंगति होने पर IBPS की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करें।

IBPS SO Mains Exam 2026: कब होगी मुख्य परीक्षा

प्रीलिम्स में सफल उम्मीदवारों को अब मेंस परीक्षा में शामिल होना होगा। आईबीपीएस एसओ मेन्स एग्जाम 2026 की तारीख 1 नवंबर 2026 निर्धारित है। उम्मीदवारों को अपनी तैयारी के साथ परीक्षा से जुड़े निर्देशों, एडमिट कार्ड और रिपोर्टिंग समय पर भी ध्यान देना चाहिए।

स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती में आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, एचआर/पर्सनेल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी जैसे पद शामिल हैं। पद के अनुसार मेंस परीक्षा का पैटर्न और विषय अलग हो सकते हैं।