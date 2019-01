IBPS SO Prelims Result 2018: स्पेशलिस्ट ऑफिसर प्री एग्जाम के नतीजे घोषित, यहां से करें डाउनलोड

IBPS SO Prelims Result 2018: Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) ने बुधवार, 9 जनवरी 2019 को स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) पद की भर्तियों परीक्षा परीणाम घोषित कर दिए हैं। परीक्षार्थी आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर परीक्षा के नतीजे चेक कर सकते हैं। एसओ पद की भर्ती के लिए ये परीक्षा पिछले साल के आखिर में यानी 29 और 30 दिसंबर को आयोजित हुई थीं। जो अभ्यार्थी इस परीक्षा में पास होंगे उन्हें मैन्स की परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा।

आपको बता दें कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर के तहत कई विषयों में स्पेशलिस्ट पदों पर भर्ती की जाती है। जैसे एग्रीकल्चर ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी आदि। आईबीपीएस के जरिए लगभग सभी सरकारी बैंकों में खाली पड़े पदों को भरा जाता है। 29 और 30 दिसंबर को एसो पदों की भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी। इसके बाद उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा से होकर गुजरना होगा। बता दें कि मैन्स की परीक्षा के एडमिट कार्ड परीक्षा से 10 दिन पहले जारी कर दिए जाएंगे। इंटरव्यू के लिए मुख्य एग्जाम में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मैन एग्जाम का आयोजन 27 जनवरी 2019 को किया जाएगा।

ऐसे चेक करें IBPS SO Result

IBPS SO Preliminary Result डाउनलोड करने के लिए अधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर जाएं। यहां होम पेज पर आपको ‘click here to view the result Status of online Examination for CRP- SPL-VIII’ लिंक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद नया वेब पेज खुलेगा। यहां आपको अपनी डिटेल्स जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा भरना होगा। डिटेल्स सबमिट करने के बाद लॉगइन कर आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। इसके अलावा भविष्य के लिए अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

