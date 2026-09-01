IBPS RRB Recruitment 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (IBPS) ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) में सीआरपी-आरआरबी XV भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसकी आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर 2026 से शुरू हो गई है। इस भर्ती अभियान के जरिए देशभर के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 13,706 पदों को भरा जाएगा।

इस भर्ती में ग्रुप A ऑफिसर्स के स्केल-I, स्केल-II और स्केल-III पदों के साथ ग्रुप B ऑफिस असिस्टेंट्स (मल्टीपर्पज) पद शामिल हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है।

इतने पदों पर होगी भर्ती

आईबीपीएस आरआबी सीआरपी XV के तहत कुल 13,706 वैकेंसी घोषित की गई हैं। भर्ती में चार प्रमुख पद/कैटेगरी शामिल हैं:

ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पस)

ऑफिसर स्केल-I

ऑफिसर स्केल-II

ऑफिसर स्केल-III

इन पदों पर नियुक्ति देशभर के Regional Rural Banks में की जाएगी। पदवार और राज्यवार वैकेंसी की विस्तृत जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई है। उम्मीदवार आवेदन करने से पहले अपनी योग्यता, आयु सीमा, स्थानीय भाषा और संबंधित पद की अन्य शर्तों को ध्यान से जांच लें।

IBPS RRB Office Assistant के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पस) पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा संबंधित RRB के लिए निर्धारित स्थानीय भाषा की जानकारी भी जरूरी होती है। ऑफिस असिस्टेंट पद के लिए सामान्य आयु सीमा 18 से 28 वर्ष है। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

Officer Scale-I के लिए योग्यता

ऑफिसर स्केल-I यानी असिस्टेंट मैनेजर पद के लिए भी उम्मीदवार का स्नातक होना जरूरी है। इस पद के लिए आयु सीमा सामान्य तौर पर 18 वर्ष से अधिक और 30 वर्ष से कम रखी गई है। संबंधित पद के लिए शैक्षणिक और अन्य पात्रता शर्तें नोटिफिकेशन के अनुसार लागू होंगी।

Scale-II और Scale-III के लिए अलग पात्रता

ऑफिसर स्केल-II और ऑफिसर स्केल-III पदों के लिए केवल ग्रेजुएशन पर्याप्त नहीं है। इन पदों के लिए पद के अनुसार संबंधित विषय में डिग्री, अनुभव और अन्य निर्धारित योग्यताएं लागू हो सकती हैं। इसलिए स्केल-II या स्केल-III के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को संबंधित पद की विस्तृत पात्रता आधिकारिक नोटिफिकेशन में जरूर पढ़नी चाहिए।

IBPS RRB 2026 की महत्वपूर्ण तारीखें

इवेंट तारीख CRP-RRBs XV नोटिफिकेशन 31 अगस्त 2026 ऑनलाइन आवेदन शुरू 1 सितंबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 21 सितंबर 2026 प्री-एग्जाम ट्रेनिंग नवंबर 2026 प्रारंभिक परीक्षा नवंबर/दिसंबर 2026 भर्ती आरआरबी में ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर पद

परीक्षा से जुड़ी तारीखों में बदलाव होने की स्थिति में IBPS की ओर से आधिकारिक अपडेट जारी किया जाएगा।

IBPS RRB 2026 में चयन कैसे होगा?

अलग-अलग पदों के लिए चयन प्रक्रिया अलग हो सकती है। ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल-I के लिए प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा होती है। ऑफिसर स्केल-I में इंटरव्यू प्रक्रिया भी चयन का हिस्सा होती है।

स्केल-II और स्केल-III पदों के लिए चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा और इंटरव्यू शामिल हो सकते हैं। उम्मीदवारों को अपने आवेदन वाले पद के अनुसार पूरा चयन पैटर्न नोटिफिकेशन से देखना चाहिए।

आवेदन शुल्क कितना है?

आईबीपीएस आरआरबी भर्ती में आवेदन शुल्क उम्मीदवार की श्रेणी और पद के अनुसार निर्धारित नियमों के तहत जमा करना होगा। उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार जनरल/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए शुल्क 850 रुपये, जबकि एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए 175 रुपये है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। उम्मीदवार अंतिम भुगतान से पहले पोर्टल पर प्रदर्शित शुल्क और अपनी श्रेणी की जानकारी जरूर जांचें।

IBPS RRB 2026 के लिए ऐसे करें आवेदन

IBPS RRB XV का आवेदन ऑनलाइन मोड में होगा। आवेदन के लिए ये स्टेप फॉलो करें:

स्टेप 1. सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. CRP-RRBs XV से संबंधित भर्ती लिंक खोलें।

स्टेप 3. New Registration पर क्लिक करें।

स्टेप 4. मांगी गई व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 5. अपना फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 6. जिस पद के लिए आवेदन करना है, उसका चयन करें।

स्टेप 7. आवेदन शुल्क जमा करें।

स्टेप 8. फॉर्म में दर्ज सभी जानकारी ध्यान से जांचें।

स्टेप 9. आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करें।

स्टेप 10. कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।

एक से ज्यादा पदों के लिए आवेदन का क्या नियम है?

उम्मीदवारों को पदों की पात्रता के अनुसार आवेदन करना होगा। ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल-I जैसे पदों की चयन प्रक्रिया अलग होने के कारण अभ्यर्थियों को आवेदन से पहले यह समझना चाहिए कि वे किस पद के लिए योग्य हैं और किस पद को अपना लक्ष्य बनाना चाहते हैं।

परीक्षा की तैयारी कैसे करें?

IBPS RRB की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को सबसे पहले परीक्षा पैटर्न और सिलेबस को समझना चाहिए। प्रारंभिक स्तर पर रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी जैसे विषयों पर पकड़ मजबूत करना जरूरी है।

इसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य जागरूकता, बैंकिंग और संबंधित अन्य विषयों की तैयारी करनी होगी। रोजाना मॉक टेस्ट लगाने और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र हल करने से स्पीड और एक्यूरेसी बेहतर की जा सकती है।

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

आईबीपीएस आरआरबी भर्ती 2026 में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को फॉर्म भरते समय नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता और श्रेणी जैसी जानकारी बेहद सावधानी से भरनी चाहिए। आवेदन सबमिट करने के बाद गलतियों में सुधार की सुविधा सीमित हो सकती है।

इसके अलावा उम्मीदवारों को आवेदन की अंतिम तारीख 21 सितंबर 2026 का इंतजार करने के बजाय जल्द फॉर्म भर देना चाहिए। आवेदन पूरा करने के बाद उसका प्रिंट या PDF सुरक्षित रखना भी जरूरी है।

IBPS RRB Recruitment 2026 Direct Link to Apply