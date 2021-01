IBPS RRB PO Result 2020: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट यानी ibps.in पर ऑफिसर स्केल 1 (PO) के पद के लिए ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिए हैं। वे उम्मीदवार जिन्होंने 13 सितंबर 2020 और 31 दिसंबर 2020 को IBPS PO Exam में भाग लिया था, वे आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। IBPS RRB Officer Result 11 जनवरी से 18 जनवरी 2021 तक उपलब्ध है।

IBPS PO Result 2020: इन स्टेप का करना होगा पालन

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट – ibps.in पर जाएं।

स्टेप 2: वेबसाइट पर मौजूद “Click here to View Your Result Status of Online Preliminary Examination for CRP RRB IX – Officers Scale I’ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब उम्मीदवार के सामने एक नया पेज खुलेगा, जहां उम्मीदवार को लॉगइन करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर / रोल नंबर और पासवर्ड / जन्म तिथि दर्ज करना होगा।

स्टेप 4: उम्मीदवार अब ‘लॉगिन’ बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5: IBPS RRB Officer Scale 1 Result अब आपके सामने होगा।

प्रीलिम्स परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार IBPS RRB PO Mains Exam 2021 में भाग लेंगे। मुख्य परीक्षा 30 जनवरी 2021 को निर्धारित है। IBPS RRB PO Mains Admit Card जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द ही अपलोड किए जाएंगे।

IBPS RRB PO Notification 3800 ऑफिसर स्केल 1 पदों की भर्ती के लिए 26 अक्टूबर 2020 को प्रकाशित हुई थी। जिसके लिए आवेदन 01 जुलाई 2020 से 21 जुलाई 2020 तक और परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की गई थी। फिर, बैंक ने 09 नवंबर 2020 तक आवेदन पुनः आमंत्रित किए हैं, जिसके लिए परीक्षा 31 दिसंबर को आयोजित की गई थी।

