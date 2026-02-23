बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) ने सोमवार (23 फरवरी 2026) को आरआरबी पीओ ऑफिसर स्केल 1, 2, और 3 पोस्ट के लिए निकाली गई भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया। जो कैंडिडेट इस भर्ती के आखिरी राउंड यानी इंटरव्यू में शामिल हुए थे वह इस परिणाम को ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट रिजल्ट के साथ-साथ फाइनल कटऑफ भी चेक कर सकते हैं। उम्मीदवार कैटेगरी-वाइज और पोस्ट-वाइज कट ऑफ़ मार्क्स चेक कर सकते हैं।

तीन चरण में संपन्न हुई भर्ती प्रक्रिया

IBPS की यह भर्ती प्रक्रिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आयोजित की गई थी। इस भर्ती अभियान के तहत जिन कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था वह पहले प्रीलिम्स और फिर उसके बाद मुख्य परीक्षा में उपस्थित हुए थे। मेन्स पास करने वाले उम्मीदवारों ने इंटरव्यू दिया था जिसका रिजल्ट अब जारी किया गया है। मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू दोनों के संयुक्त स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों का प्रोविजनल अलॉटमेंट किया जाएगा।

सीयूईटी यूजी 2026 के लिए फिर खुली रजिस्ट्रेशन विंडो, cuet.nta.nic.in पर 26 फरवरी तक करें आवेदन

फरवरी में ही हुआ था इंटरव्यू

आरआरबी पीओ का इंटरव्यू फरवरी 2026 में ही आयोजित किया गया था। इस राउंड में वह कैंडिडेट उपस्थित हुए थो जो मेन्स परीक्षा में पास हुए थे। इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी होने के बाद से ही अभ्यर्थी अंतिम परिणाम का इंतजार कर रहे थे। अब संस्थान ने संयुक्त परिणाम जारी कर दिया है, जिसमें मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू दोनों के अंक शामिल हैं। अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और जन्मतिथि या पासवर्ड की मदद से लॉगिन करके रिजल्ट देख सकते हैं।

कैसे चेक करें रिजल्ट और कटऑफ मार्क्स?

कैंडिडेट सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर Recent updates सेक्शन में Result for CRP RRBs-XIV (Provisional Allotment) लिंक पर क्लिक करें।

अब संबंधित ऑफिसर स्केल के लिए CRP RRBs XIV प्रोविजनल अलॉटमेंट रिजल्ट का लिंक चुनें।

आपको रिजल्ट लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।

अपना रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर और पासवर्ड या जन्म तिथि डालें।

रिजल्ट देखने के लिए डिटेल्स सबमिट करें।

भविष्य में इस्तेमाल के लिए रिजल्ट डाउनलोड करें और प्रिंट करें।