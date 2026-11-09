बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) ने आरआरबी पीओ प्रीलिम्स परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। 21 और 22 नवंबर को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए जिन उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था वह ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in से प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं।

आरआरबी पीओ के कुल 4,256 रिक्त पदों के लिए आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट से अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/DOB का इस्तेमाल करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

एडमिट कार्ड में मिलेगी यह जानकारी

बता दें कि एडमिट कार्ड इस परीक्षा में शामिल होने के लिए बहुत जरूरी दस्तावेज है जिसमें कैंडिडेट का रोल नंबर, एग्जाम की तारीख, शिफ्ट, रिपोर्टिंग टाइम और एग्जाम सेंटर का पता जैसी जरूरी जानकारी आपको मिलेगी। कैंडिडेट को एग्जाम हॉल में एक वैलिड फोटो ID के साथ एक प्रिंटेड कॉपी ले जानी चाहिए, क्योंकि इसके बिना एंट्री नहीं मिलेगी।

समय रहते डाउनलोड कर लें एडमिट कार्ड

IBPS RRB PO 2026 कॉल लेटर अब CRP RRBs-XV ऑफिसर्स स्केल-I प्रीलिम्स टाइटल से आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव हैं। प्रीलिम्स एग्जाम में बैठने वाले कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे वेब ट्रैफिक या सर्वर की दिक्कतों से बचने के लिए जल्द से जल्द कॉल लेटर डाउनलोड कर लें। हॉल टिकट रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/DOB का इस्तेमाल करके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।

RRB PO कॉल लेटर कैसे डाउनलोड करें?

आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स एग्जाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें।

स्टेप 1. ऑफिशियल वेबसाइट http://www.ibps.in पर जाएं ।

स्टेप 2. होमपेज पर “CRP RRBs” टैब पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब “Common Recruitment Process for Regional Rural Banks Phase XV” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. कैप्चा कोड के साथ अपना रजिस्ट्रेशन/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि डालें।

स्टेप 5. सबमिट पर क्लिक करें और आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।

एग्जाम सेंटर पर ले जाने वाले जरूरी दस्तावेज

एडमिट कार्ड का प्रिंट कॉपी

ओरिजनल वैलिड फोटो आईडी

पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

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