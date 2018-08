IBPS RRB Officers Scale Admit Card 2018: जानिए कब जारी होंगे ऑफिसर स्केल II और III की भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र

IBPS RRB Officers Scale II,III Admit Card 2018: Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) RRB Officers scale II और III की परीक्षाओं के प्रवेश पत्र सितंबर 2018 में जारी करेगा। IBPS के नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रवेश पत्र सितंबर में जारी होंगे। प्रवेश पत्र IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जारी किए जाएंगे। बता दें IBPS RRB Officers scale I और Office Assistants (Multipurpose) के प्रवेश पत्र 26 जुलाई को जारी कर दिए गए थे। चलिए सबसे पहले जानते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका। लॉगइन करें ibps.in पर। प्रवेश पत्र जारी होने पर होम पेज पर आपको ‘Download of Call letter for Online exam – Main / Single Officer Scale-I, II& III’ का लिंक दिखेगा। इस लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर लॉगइन करना होगा। लॉगइन करने के बाद आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकाल सकते हैं।

IBPS के नोटिफिकेशन के मुताबिक RRB Officers scale I, II & III की मेन्स/सिंगल परीक्षा 30 सिंतबर 2018 को होगी। प्रवेश पत्र सितंबर महीने में जारी होंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें हाल ही में IBPS RRB Officer Scale 1 & Office Assistants (Multipurpose) Admit Card जारी हुए थे। RRB Officers scale 1 की प्रीलिमिनरी परीक्षा 11, 12 और 18 अगस्त 2018 को होगी। वहीं Office Assistant की प्रीलिमिनरी परीक्षा 19, 25 अगस्त और 1 सितंबर 2018 को होगी। ऑनलाइन मेन/सिंगल एग्जाम Officers (I, II & III) 30 सितंबर को होगा। Office Assistant Mains Exam 7 अक्टूबर 2018 को होगा। प्रीलिमिनरी परीक्षा क्वॉलिफाई करने वाले उम्मीदवार मेन परीक्षा में बैठेंगे।

सभी परीक्षाएं संपन्न होने के बाद Officers Scale I, II, III & Office Assistant का प्रोविजनल एलॉटमेंट जनवरी 2019 तक पूरा होगा। IBPS ने Officers Scale I के कुल 3,312 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था। IBPS RRB Officer Scale-II और III के लिए इस साल सिर्फ एक ही परीक्षा आयोजित होगी।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App