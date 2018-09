IBPS RRB Officer Scale Mains Admit Card 2018: जारी हुए मेन परीक्षा के एडमिट कार्ड, ऐसे डाउनलोड करें

IBPS RRB Officer Scale Mains Admit Card 2018: Institute of Banking Personnel Selection, (IBPS) ने बुधवार को Officer Scale I,II & III Online Main/Single Examination Call letter जारी कर दिए। मेन एग्जाम के परीक्षार्थी अपने एडमिट कार्ड IBPS की आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका। वेबसाइट पर जाएं। होम पेज से “Click here to download Your Online Main Exam Call Letter for CRP-RRB-VII-Officer Scale-I/Officer Scale-II/Officer Scale-III” के लिंक पर क्लिक करें। अब अपना रोल नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड सबमिट करें। ये डिटेल्स सबमिट करते ही आप लॉगइन कर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें। परीक्षा केंद्र पर अपने एडमिट कार्ड के साथ फोटो आईडी प्रूफ भी रखें।

बता दें IBPS ने CRP-RRB-VII-Officer Scale-I के नतीजे 7 सितंबर 2018 को जारी कर दिए थे। नतीजे देर शाम को जारी किए गए थे। IBPS नोटिफिकेशन के मुताबिक Officer Scale I, II & III की मेन परीक्षा 30 सितंबर 2018 को होगी। प्रीलिमिनरी परीक्षा क्वॉलिफाई करने वाले उम्मीदवार मेन परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं जो उम्मीदवार मेन परीक्षा क्वॉलिफाई करेंगे वे इंटरव्यू देंगे। Officer Scale I, II & III की मेन परीक्षा के नतीजे अक्टूबर 2018 में जारी किए जाएंगे। इसके बाद इंटरव्यू होगा। फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के बाद होगा और प्रोविजनल एलॉटमेंट जनवरी 2019 तक पूरा होगा। बता दें इस साल Officer Scale I की प्रीलिमिनरी और मेन परीक्षा होगी, जबकि Officer Scale II & III का सिर्फ एक-एक एग्जाम (Online Main/Single Exam) होगा।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App