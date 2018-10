IBPS RRB Officer Scale 1, 2, 3 Mains Result 2018: परिणाम घोषित, ऑनलाइन ऐसे चेक करें!

Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) ने Officers scale 1, 2, 3 Mains Exam Result 2018 जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी Officers scale 1, 2, 3 Mains Exam Result IBPS की आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं रिजल्ट देखने का तरीका। अपने ब्राउजर के एड्रेस बार में जाकर टाइर करें www.ibps.in. होम पेज से “Click here to View Officers scale 1, 2, 3 Mains Exam Result 2018” के लिंक पर क्लिक करें। अब नए वेबपेज से अपने एग्जाम यानी Officers scale 1, Officers scale 2 या Officers scale 3 के लिंक्स में से कोई एक सिलेक्ट करें। इसके बाद मांगी गई डिटेल्स यानी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड सबमिट करें।

डिटेल्स सबमिट करते ही आप Officers scale 1, 2, 3 Mains Exam Result 2018 चेक कर सकते हैं। IBPS RRB Mains exam 30 सितंबर को आयोजित हुए थे। IBPS RRB Mains exam 2018 क्वॉलिफाई करने वाले अभ्यर्थी इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए उम्मीदवारों का प्रोविजनल एलॉटमेंट अप्रैल 2019 तक पूरा होगा। बता दें IBPS RRB officer scale 1, 2 और 3 के 3,312 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में होता है। पहले चरण में प्रीलिमिनरी परीक्षा होती है। इसे क्वॉलिफाई करने वाले मेन परीक्षा में शामिल होते हैं। इसके बाद जो उम्मीदवार मेन परीक्षा में पास होते हैं वे इंटरव्यू राउंड में जाते हैं। इंटरव्यू के बाद ही फाइनल सिलेक्शन होता है।

