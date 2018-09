IBPS RRB Clerk Recruitment 2018: Institute of Banking Personnel Selection, (IBPS) ने 2019-20 क्लर्क (CRP CLERKS-VIII for Vacancies of 2019-20 ) पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 18 सितंबर 2018 से शुरू होगी। भर्ती सात हजार से ज्यादा पदों के लिए होनी है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। ऑनलाइन आवेदन 18 सितंबर से 10 अक्टूबर 2018 तक चलेंगे। आवेदन शुल्क भरने की अंतिम तिथि भी 10 अक्टूबर है। कुल 7275 क्लर्क पदों पर भर्ती होनी है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। आयु सीमा भी निर्धारित की गई है और सिर्फ 20 से 28 साल की उम्र के लोग ही आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों का वेतनमान 7200 – 19300 रुपये होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर कर सकते हैं।

आवेदन करने के लिए सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपये का आवेदन शुल्क भरना होगा। वहीं SC/ ST/PWD उम्मीदवारों को भी 100 रुपये का आवेदन शुल्क भरना होगा। आवेदन शुल्क आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए भर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन प्रीलिमिनरी और मेन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। पहले प्रीलिम एग्जाम होगा। इसके प्रवेश पत्र नवंबर महीने में जारी कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन प्रीलिम एग्जाम 08.12.2018, 09.12.2018, 15.12.2018 और 16.12.2018 को होगा। प्रीलिम एग्जाम के नतीजे दिसंबर 2018 या फिर जनवरी 2019 तक जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद मेन एग्जाम के एडमिट कार्ड भी जनवरी महीने में जारी कर दिए जाएंगे। मेन ऑनलाइन एग्जाम 20.01.2019 को होगा। अंत में प्रोविजनल एलॉटमेंट का काम अप्रैल 2019 तक पूरा हो जाएगा।

