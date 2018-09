IBPS Clerk Recruitment 2018 Registration: क्लर्क भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन आज से, जानिए पूरा ब्यौरा

IBPS RRB Clerk Recruitment 2018 Registration: इंस्टिट्यू ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) की क्लर्क भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगलवार (18 सितंबर) से शुरू हो गए हैं। नौकरी के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अब आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं आवेदन प्रक्रिया के बारे में। सबसे पहले जानते हैं आवेदन करने का तरीका। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विजिट करें वेबसाइट www.ibps.in. वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध “COMMON RECRUITMENT PROCESS FOR RECRUITMENT OF CLERKS IN PARTICIPATING ORGANISATIONS (CRP CLERKS-VIII)” एप्लिकेशन लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद “Click here for New Registration” ऑप्शन सिलेक्ट कर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं।

रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आगे की आवेदन प्रक्रिया फॉलो करें। क्लर्क के कुल 7,275 क्लर्क पदों पर भर्ती होनी है। आवेदन करने और आवेदन शुल्क भरने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2018 है। पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की उम्र भी 20 से 28 साल के बीच होना अनिवार्य है। पदों पर सिलेक्ट हुए उम्मीदवारों की सैलरी 7200-19300 रुपये होगी। आवेदन करने के लिए सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपये का आवेदन शुल्क भरना होगा। वहीं SC/ ST/PWD उम्मीदवारों को भी 100 रुपये का आवेदन शुल्क भरना होगा। उम्मीदवारों का चयन प्रीलिमिनरी और मेन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

पहले प्रीलिम एग्जाम होगा। इसके प्रवेश पत्र नवंबर महीने में जारी कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन प्रीलिम एग्जाम 08.12.2018, 09.12.2018, 15.12.2018 और 16.12.2018 को होगा। प्रीलिम एग्जाम के नतीजे दिसंबर 2018 या फिर जनवरी 2019 तक जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद मेन एग्जाम के एडमिट कार्ड भी जनवरी महीने में जारी कर दिए जाएंगे। मेन ऑनलाइन एग्जाम 20.01.2019 को होगा। अंत में प्रोविजनल एलॉटमेंट का काम अप्रैल 2019 तक पूरा हो जाएगा।

