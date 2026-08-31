IBPS RRB Clerk 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) की ओर से रीजनल रूरल बैंकों (RRBs) में ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क पदों पर भर्ती के लिए CRP RRBs-XV प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर 2026 से शुरू होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 21 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे।

आईबीपीएस आरआरबी भर्ती प्रक्रिया में ऑफिस असिस्टेंट के साथ ऑफिसर स्केल-I, II और III के पद भी शामिल हैं। क्लर्क पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा की शर्त पूरी करनी होगी।

IBPS RRB Clerk 2026: कब से कब तक होगा आवेदन?

IBPS RRB CRP-XV के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू होने की जानकारी दी गई है। आवेदन जमा करने और फीस/इंटीमेशन चार्ज भुगतान की अंतिम तारीख 21 सितंबर 2026 रखी गई है। आवेदन पूरा करने के बाद उम्मीदवारों को अपने फॉर्म का प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

इवेंट तारीख रजिस्ट्रेशन शुरू 1 सितंबर 2026 आवेदन की आखिरी तारीख 21 सितंबर 2026 ऑफिस असिस्टेंट प्रीलिम्स 6, 12 और 13 दिसंबर 2026 ऑफिस असिस्टेंट मेन्स 30 जनवरी 2027

परीक्षा से जुड़ी तारीखों में IBPS की ओर से बदलाव किया जा सकता है, इसलिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट देखते रहना चाहिए।

IBPS RRB Clerk के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पस) पद के लिए सामान्य तौर पर उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा जिस आरआरबी के लिए उम्मीदवार आवेदन कर रहा है, वहां लागू स्थानीय भाषा का ज्ञान भी जरूरी है। कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान भी अपेक्षित है।

आयु सीमा

आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क /ऑफिस असिस्टेंट के लिए आयु सीमा सामान्यत, 18 से 28 वर्ष रखी जाती है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलती है। अंतिम आवेदन से पहले उम्मीदवारों को CRP RRBs-XV के विस्तृत नोटिफिकेशन में अपनी जन्मतिथि संबंधी पात्रता जरूर जांचनी चाहिए।

स्थानीय भाषा की शर्त

आरआरबी क्लर्क भर्ती में स्थानीय भाषा की पात्रता काफी महत्वपूर्ण है। उम्मीदवार को उस राज्य/क्षेत्र की निर्धारित स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, जहां संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थित है।

इसलिए केवल ग्रेजुएशन और आयु सीमा पूरी होना आवेदन के लिए पर्याप्त नहीं है। उम्मीदवार को अपनी पसंद के RRB और उससे जुड़ी स्थानीय भाषा की शर्त भी नोटिफिकेशन में देखनी चाहिए।

IBPS RRB Clerk 2026 में कैसे होगा चयन?

ऑफिस असिस्टेंट के लिए चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा शामिल होती है और इस पद के लिए इंटरव्यू नहीं होता। प्रारंभिक परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवार मुख्य परीक्षा तक पहुंचते हैं और अंतिम चयन में मुख्य परीक्षा के अंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

Prelims में क्या आएगा?

आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट की प्रारंभिक परीक्षा में सामान्यतः दो सेक्शन होते हैं, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी।

परीक्षा में कुल 80 प्रश्न और 80 अंक होते हैं तथा परीक्षा के लिए 45 मिनट का समय दिया जाता है और गलत उत्तरों के लिए नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रहता है।

मुख्य परीक्षा में किन विषयों से सवाल होंगे?

मुख्य परीक्षा में रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, हिंदी या अंग्रेजी भाषा और कंप्यूटर नॉलेज जैसे विषय शामिल होते हैं। उपलब्ध परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार ऑफिस असिस्टेंट की मुख्य परीक्षा 30 जनवरी 2027 को प्रस्तावित है।

इसलिए जिन उम्मीदवारों का लक्ष्य आरआरबी क्लर्क की नौकरी हासिल करना है, उन्हें केवल प्रीलिम्स पर फोकस करने के बजाय शुरुआत से ही मेन्स की तैयारी को भी साथ लेकर चलना चाहिए।

IBPS RRB Clerk 2026 के लिए ऐसे करें आवेदन

आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवार IBPS की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म भर सकेंगे।

आवेदन के प्रमुख चरण इस प्रकार हैं।

स्टेप 1. IBPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. CRP RRBs-XV से संबंधित आवेदन लिंक खोलें।

स्टेप 3. New Registration के विकल्प पर क्लिक करें।

स्टेप 4. मांगी गई व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 5. जरूरी दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।

स्टेप 6. आवेदन शुल्क/इंटीमेशन चार्ज का भुगतान करें।

स्टेप 7. फॉर्म में भरी गई जानकारी को दोबारा जांचें।

स्टेप 8. आवेदन सबमिट करके उसकी कॉपी सुरक्षित रख लें।

आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय शुरुआत में ही फॉर्म भरना बेहतर रहेगा, क्योंकि अंतिम दिनों में वेबसाइट पर तकनीकी समस्या या सर्वर पर अधिक लोड जैसी परेशानी हो सकती है।

कितनी होंगी वैकेंसी?

CRP RRBs-XV के तहत ऑफिस असिस्टेंट समेत विभिन्न पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। हालांकि ऑफिस असिस्टेंट की राज्यवार और बैंकवार वैकेंसी का अंतिम आंकड़ा विस्तृत अधिसूचना में स्पष्ट होगा। आईबीपीएस की भर्ती में वैकेंसी की संख्या राज्य और संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है।

उम्मीदवार अभी से क्या तैयारी करें?

रजिस्ट्रेशन शुरू होने में बहुत कम समय बचा है। ऐसे में उम्मीदवारों को कुछ जरूरी काम पहले ही पूरे कर लेने चाहिए। शैक्षणिक दस्तावेज, फोटो, हस्ताक्षर और पहचान पत्र से जुड़ी जानकारी तैयार रखें। साथ ही जिस राज्य के RRB में आवेदन करना चाहते हैं, उसकी स्थानीय भाषा संबंधी पात्रता जरूर जांच लें। परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को रीजनिंग और गणित में स्पीड बढ़ाने के साथ रोजाना मॉक टेस्ट और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों का अभ्यास करना चाहिए।