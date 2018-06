IBPS RRB 2018 Notification: 10,172 ऑफिसर स्केल I,II,III और ऑफिस असिस्टेंट पदों पर भर्ती

IBPS RRB 2018 Office Assistant, Officer Sclae 1 Notification: Institute of Banking Personnel Selection, IBPS ने भर्तियों का नया नोटिफिकेशन जारी किया है। IBPS RRB Examinations Phase VII की अधिसूचना जारी हो चुकी है। RRB Officer Scale I, II और III और RRB Office Assistant के पदों पर भर्ती होनी है। भर्तियां 10 हजार से अधिक पदों पर होनी हैं। कुल ऑफिसर स्केल I,II और III और ऑफिस असिस्टेंट के 10,172 पदों पर नियुक्ति होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कल यानी शुक्रवार 8 जून से कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 जुलाई 2018 है। आवेदन करने के लिए आपको IBPS की आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर लॉगइन करना होगा। चलिए विस्तार से जानते हैं इन नौकरियों के बारे में। विभिन्न पदों पर आवेदन करने के लिए विभिन्न योग्यताएं होना अनिवार्य है। सबसे पहले जानते हैं उनके बारे में।

अनिवार्य योग्यताएं

Office Assistant (Multipurpose) और Officer Scale-I (Assistant Manager) के लिए ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। Officer Scale-II General Banking Officer (Manager) के लिए न्यूनतम 50 फीसदी मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन और दो वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। Officer Scale-II Specialist Officers (Manager) के लिए Electronics / Communication / Computer Science / Information Technology में बैचलर्स डिग्री या इसके समकक्ष न्यूनतम 50% मार्क्स के साथ होना अनिवार्य है। Certified Associate (CA) धारक भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा Law/MBA in Finance डिग्री धारक भी आवेदन कर सकते हैं। Officer Scale-III (Senior Manager) के लिए न्यूनतम 50 फीसदी मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन और 5 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है।

आयु सीमा

Office Assistant (Multipurpose): 18-28 साल

Officer Scale-I (Assistant Manager): 18-30

Officer Scale-II General Banking Officer (Manager): 21-32 साल

Officer Scale-II Specialist Officers (Manager): 21-32 साल

Officer Scale-III (Senior Manager): 21-40 साल

शेड्यूल

आवेदन प्रक्रिया शुरू- 08 जून 2018

आवेदन की अंतिम तिथि- 02 जुलाई 2018

Pre- Exam Training Officer Scale-I कॉल लेटर डाउनलोड: जुलाई 2018

Pre-Exam Training Officer Scale-I: 30 जुलाई से 04 अगस्त 2018

Pre- Exam Training Office Assistant कॉल लेटर डाउनलोड: जुलाई 2018

Pre-Exam Training Office Assistant: 06 – 11 अगस्त 2018

Preliminary Office Assistant कॉल लेटर डाउनलोड: अगस्त 2018

Online Examination – Preliminary for Officer Scale-I: 11,12,18 अगस्त 2018

Online Examination – Preliminary for Office Assistant: 19 और 25 अगस्त 2018 और 01 सितंबर 2018

Result of Online exam – Preliminary: September 2018

