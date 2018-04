IBPS PO/MT और स्पेशलिस्ट ऑफिसर मेन्स परीक्षा-इंटरव्यू के कंबाइंड रिजल्ट्स घोषित, ऐसे चेक करें

IBPS Combined Result for Main Exam and Interview 2018: IBPS की आधिकारिक वेबसाइट http://www.ibps.in/ पर लॉगइन कर आप रिजल्ट देख सकते हैं

इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने प्रोबेश्नरी ऑफिसर/मैनेजमेंट ट्रेनी (PO/MT) और स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के ऑनलाइन मेन एगाजाम और इंटरव्यू के कंबाइंड नतीजे जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी इन्हें ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको IBPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट https://www.ibps.in/ पर लॉगइन कर आप रिजल्ट देख सकते हैं। IBPS की प्रोबेशनरी ऑफिसर्स (PO) और मैनेजमेंट ट्रेनी(MT) की ऑनलाइन मेन्स परीक्षा 26 नवंबर 2017 को आयोजित हुई थी। वहीं स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए मेन परीक्षा 28 जनवरी 2018 को हुई थी। मेन्स परीक्षा क्वॉलिफाई करने वाले इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए थे। वहीं अब मेन्स और इंटरव्यू के कंबाइंड रिजल्ट जारी हुए हैं। चलिए जानते हैं रिजल्ट चेक करने का तरीका। रिजल्ट देखने के लिए आपको लॉगइन करना होगा वेबसाइट https://www.ibps.in/ पर।

होम पेज पर आपको “Combined Result for Main Exam and Interview for CWE-PO/MT-VII” या फिर “Combined Result for Main Exam and Interview for CRP-SPL-VII Specialist Officers” के लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नई विंडो खुलेगी और आपको लॉगइन करना होगा। अपनी डिटेल्स जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर, पासवर्ड/जन्मतिथि और कैप्शा कोड डालें। डिटेल्स सब्मिट करने के बाद आपका रिजल्ट खुल जाएगा। IBPS ने परीक्षाओं के कंबाइंड रिजल्ट रविवार शाम को जारी किए। दोनों के परीक्षार्थी अपने कंबाइंड रिजल्ट अब देख सकते हैं। बता दें कि IBPS ने CRP Clerks VII की मेन्स परीक्षा के नतीजे भी जारी कर दिए हैं। इसके परीक्षार्थी भी अपने रिजल्ट IBPS की आधिकारिक वबेसाइट पर चेक कर सकते हैं। वहीं चयनित उम्मीदवारों के नाम की सूची IBPS पर 1 मई 2018 तक जारी कर दी जाएगी।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App