IBPS Recruitment 2026: बैंकिंग सेक्टर में नौकरी की तैयारी कर रहे टेक्निकल प्रोफेशनल्स के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) ने नई भर्ती निकाली है। इस बार भर्ती किसी सामान्य ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के जरिए नहीं, बल्कि वॉक-इन सेलेक्शन के माध्यम से की जाएगी। आईबीपीएस ने सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेड डी पद के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है।

इस भर्ती में चयनित उम्मीदवार को 35,400 बेसिक पे मिलेगा और भत्तों को जोड़ने पर शुरुआती मासिक पारिश्रमिक करीब 73,020 और सालाना सीटीसी करीब 14.09 लाख है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों को तय तारीख पर मुंबई स्थित आईबीपीएस कार्यालय में पहुंचना होगा।

30 सितंबर को होगा वॉक-इन सेलेक्शन

आईबीपीएस सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेड डी भर्ती के लिए वॉक-इन सेलेक्शन 30 सितंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवारों को सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे के बीच रिपोर्ट करना होगा। चयन प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन, शॉर्टलिस्टिंग, ऑनलाइन परीक्षा और इंटरव्यू शामिल हैं।

किसे मिलेगी इस भर्ती में जगह?

यह भर्ती सामान्य ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए नहीं है। पद के लिए टेक्निकल एजुकेशन और संबंधित क्षेत्र में काम का अनुभव जरूरी है। उम्मीदवार के पास इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे संबंधित विषयों में बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा संबंधित क्षेत्र में कम से कम 3 साल का पोस्ट-क्वालिफिकेशन अनुभव मांगा गया है।

उम्मीदवार को लिनक्स सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए। इसके साथ नेटवर्क मैनेजमेंट, खासकर एल3 स्विच से संबंधित अनुभव भी महत्वपूर्ण है। संबंधित तकनीकी सर्टिफिकेशन रखने वाले उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन के अनुसार अतिरिक्त महत्व दिया जा सकता है।

उम्र कितनी होनी चाहिए?

सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर पद के लिए उम्मीदवार की उम्र 1 सितंबर 2026 को 25 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए। नोटिफिकेशन में जन्मतिथि की निर्धारित सीमा भी दी गई है, इसलिए आवेदन/वॉक-इन से पहले अभ्यर्थियों को अपनी जन्मतिथि जरूर जांच लेनी चाहिए।

IBPS Server Administrator Salary: 14 लाख से ज्यादा का सीटीसी

आईबीपीएस द्वारा चयनित उम्मीदवार को ग्रेड डी के तहत 35,400 बेसिक पे दिया जाएगा। अन्य देय भत्तों को मिलाकर शुरुआती कुल मासिक पारिश्रमिक लगभग 73,020 बताया गया है। वहीं सालाना सीटीसी करीब 14.09 लाख है। इसके अलावा कर्मचारी को संस्थान की लागू नीतियों के अनुसार कई सुविधाएं भी मिल सकती हैं। इनमें मेडिक्लेम, कैंटीन सब्सिडी, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, बच्चों की शिक्षा से जुड़ी सब्सिडी और हाउस फर्निशिंग लोन जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

वॉक-इन में ही होगी परीक्षा और इंटरव्यू

इस भर्ती का चयन सामान्य भर्ती परीक्षाओं से अलग है, जिसमें उम्मीदवारों को रिजल्ट के लिए महीनों का इंतजार नहीं करना होगा। इस पद के लिए चयन प्रक्रिया को मुख्य रूप से चार चरणों में बांटा गया है, जो इस प्रकार हैं।

पहला चरण- दस्तावेजों की जांच

दूसरा चरण- शॉर्टलिस्टिंग

तीसरा चरण- ऑनलाइन परीक्षा

चौथा चरण- व्यक्तिगत साक्षात्कार

ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवार के एप्टीट्यूड और प्रोफेशनल नॉलेज को परखा जाएगा।

IBPS Server Administrator Recruitment 2026: परीक्षा पैटर्न

टेस्ट सवाल अंक एप्टीट्यूड टेस्ट 30 30 प्रोफेशनल नॉलेज 70 70 कुल 100 100

परीक्षा की कुल अवधि 90 मिनट होगी और पेपर अंग्रेजी भाषा में होगा। प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अंक की निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। परीक्षा में सफल रहने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।

कहां पहुंचना होगा?

उम्मीदवारों को वॉक-इन के लिए मुंबई स्थित IBPS कार्यालय पहुंचना होगा, जिसका पता इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) हाउस,90 फीट डीपी रोड, ठाकुर पॉलिटेक्निक के पीछे, W.E. हाईवे के पास, कांदिवली (पूर्व),मुंबई-400101 है।

वॉक-इन के दिन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाएं?

उम्मीदवारों को सिर्फ निर्धारित स्थान पर पहुंचना ही पर्याप्त नहीं होगा। सभी जरूरी दस्तावेज मूल रूप में और उनकी सेल्फ-अटेस्टेड कॉपियां साथ लेकर जाना जरूरी है।

जरूरी दस्तावेजों में आमतौर पर शामिल हैं:

भरा हुआ आवेदन फॉर्म

पासपोर्ट साइज फोटो

10वीं की मार्कशीट/जन्मतिथि प्रमाण

वैध फोटो आईडी

एड्रेस प्रूफ

10वीं और 12वीं की मार्कशीट

B.E./B.Tech की डिग्री और मार्कशीट

संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र

नियुक्ति/प्रमोशन/रिलीविंग से जुड़े दस्तावेज, जहां लागू हों

सरकारी कर्मचारी होने पर NOC

अन्य संबंधित प्रमाण पत्र

उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन में दिए दस्तावेजों की पूरी सूची देखकर ही वॉक-इन के लिए निकलना चाहिए।

1 लाख का सर्विस बॉन्ड भी होगा

इस भर्ती में चयनित होने के बाद उम्मीदवार को 1 लाख का सर्विस बॉन्ड भी देना होगा। नोटिफिकेशन के अनुसार उम्मीदवार से कम से कम दो साल की सेवा की शर्त जुड़ी है। इसलिए आवेदन से पहले उम्मीदवारों को इस शर्त को भी ध्यान से पढ़ लेना चाहिए।

IBPS Server Administrator Recruitment 2026 Notification PDF Direct Link