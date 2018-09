IBPS PO/MT Recruitment 2018: आवेदन का आज आखिरी दिन, ibps.in पर जल्दी अप्लाई करें

IBPS PO/MT 2018 Application, www.ibps.in: IBPS के CRP PO/MT-VIII for Vacancies of 2019-20 के लिए आवेदन करने का आज अंतिम दिन है। IBPS PO/MT के 4102 पदों पर भर्ती होनी है। चलिए सबसे पहले जानते हैं आवेदन करने का तरीका। आवेदन करने के लिए लॉगइन करें वेबसाइट www.ibps.in पर। होम पेज से पहले “CRP PO/MT” लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक बार फिर से “Common Recruitment Process for Probationary Officers/Managament Trainee VIII” के लिंक पर क्लिक करें। अब रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस फॉलो करें। अंत में एप्लिकेशन फीस सबमिट करें। ये फॉर्मैलिटीज पूरी करते ही आपका आवेदन पूरा हो जाएगा। IBPS PO/MT पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। आयु सीमा भी निर्धारित है और सिर्फ 20 से 30 वर्ष की उम्र के लोग ही आवेदन कर सकते हैं।

हालांकि अधिकतम आयु सीमा नियम से SC/ ST वर्ग के उम्मीदवारों को 5 वर्ष, OBC (Non-Creamy Layer) वर्ग के उम्मीदवारों को 3 वर्ष और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की रियायत मिलेगी। आवेदन करने के लिए सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपये का आवेदन शुल्क जमा करना होगा। वहीं SC/ ST और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क की रकम 100 रुपये तय की गई है। शुल्क आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड, ई-वॉलेट या बैंक चालान के जरिए भर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। बता दें आवेदन प्रक्रिया 14 अगस्त 2018 से शुरू हुई थी।

IBPS PO/MT शेड्यूल- प्रीलिमिनरी और मेन परीक्षा अक्टूबर/नवंबर 2018 में आयोजित होगी। ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जाम 13.10.2018, 14.10.2018, 20.10.2018 और 21.10.2018 को होगा। इसके प्रवेश पत्र अक्टूबर महीने में जारी कर दिए जाएंगे। प्रीलिमिनरी परीक्षा क्वॉविफाई करने वाले मेन परीक्षा देंगे। मेन परीक्षा 18.11.2018 को होगी। इंटरव्यू जनवरी/फरवरी 2019 में आयोजित होंगे और प्रोविजनल एलॉटमेंट अप्रैल 2019 तक पूरा हो जाएगा। प्रीलिम्स परीक्षा के नतीजे अक्टूबर/नवंबर 2018 में जारी होंगे। वहीं मेन के नतीजे दिसंबर 2018 में जारी कर दिए जाएंगे।

