IBPS PO, SO Recruitment 2026: बैंकिंग सेक्टर में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सेलेक्शन (IBPS) ने कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस (CRP PO/MT-XVI और CRP SPL-XVI) के तहत प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO), मैनेजमेंट ट्रेनी (MT) और स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) भर्ती 2026 का संक्षिप्त नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

इस भर्ती अभियान के तहत 6715 प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई 2026 से शुरू हो गई है और उम्मीदवार 21 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। इसी अवधि में आवेदन शुल्क का भुगतान भी किया जा सकेगा। यह भर्ती प्रक्रिया 2027-28 भर्ती चक्र के लिए आयोजित की जा रही है।

IBPS PO Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

कार्यक्रम तिथि ऑनलाइन आवेदन शुरू 1 जुलाई 2026 आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 PO/MT प्रारंभिक परीक्षा अगस्त 2026 PO/MT मुख्य परीक्षा अक्टूबर 2026 पर्सनैलिटी टेस्ट नवंबर 2026 इंटरव्यू नवंबर-दिसंबर 2026 प्रोविजनल अलॉटमेंट जनवरी 2027

IBPS SO Recruitment 2026: परीक्षा कार्यक्रम

स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) पदों के लिए परीक्षा कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा।

प्रक्रिया तिथि प्रारंभिक परीक्षा सितंबर/अक्टूबर 2026 मुख्य परीक्षा नवंबर 2026 इंटरव्यू नवंबर-दिसंबर 2026 प्रोविजनल अलॉटमेंट जनवरी 2027

IBPS PO 2026 Selection Process

प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) और मैनेजमेंट ट्रेनी (MT) पदों के लिए चयन निम्न चरणों में होगा।

प्रारंभिक परीक्षा

मुख्य परीक्षा

पर्सनैलिटी टेस्ट

इंटरव्यू

प्रोविजनल अलॉटमेंट

IBPS SO 2026 Selection Process

स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया में शामिल होंगे।

प्रारंभिक परीक्षा

मुख्य परीक्षा

इंटरव्यू

प्रोविजनल अलॉटमेंट

विस्तृत नोटिफिकेशन में क्या होगा?

IBPS ने बताया है कि 1 जुलाई 2026 को जारी होने वाले विस्तृत नोटिफिकेशन में उम्मीदवारों को निम्नलिखित जानकारी मिलेगी।

पदवार रिक्तियों का विवरण

शैक्षणिक योग्यता

आयु सीमा

आरक्षण नियम

परीक्षा पैटर्न

सिलेबस

आवेदन शुल्क

अन्य महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

IBPS ने अभ्यर्थियों से कहा है कि वे आवेदन करने से पहले सभी पात्रता शर्तों को अच्छी तरह जांच लें। साथ ही एडमिट कार्ड, परीक्षा तिथि, रिजल्ट और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े सभी अपडेट के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

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