इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (IBPS) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) और स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) भर्ती 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे अब 26 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक और स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस नीचे दी गई है।

उम्मीदवार आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के जरिए भाग लेने वाले बैंकों में कुल 7,460 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें 6,715 पद PO और 745 पद स्पेसलिस्ट ऑफिसर (SO) के लिए हैं।

IBPS PO SO Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

भर्ती बोर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन भर्ती का नाम IBPS PO SO Recruitment 2026 आवेदन शुरू होने की तारीख जारी आवेदन की अंतिम तारीख 26 जुलाई 2026 पदों की संख्या 7,460 आवेदन माध्यम ऑनलाइन

IBPS PO Recruitment 2026: पदों का विवरण

पद रिक्तियां प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) 6,715 स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) 745 कुल पद 7,460

IBPS PO Recruitment 2026 Eligibility: कौन कर सकता है आवेदन?

IBPS PO के लिए योग्यता: पीओ पदों के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन डिग्री होना जरूरी है। इसके अलावा डिग्री भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से होनी चाहिए। आवेदन के समय उम्मीदवार के पास मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आवेदन फॉर्म में ग्रेजुएशन के अंक दर्ज करने होंगे।

IBPS SO Recruitment 2026 Eligibility

स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों के लिए योग्यता पद के अनुसार अलग-अलग निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित पद की विस्तृत अधिसूचना देखकर शैक्षणिक योग्यता की जानकारी जरूर जांच लें।

IBPS PO Selection Process 2026: ऐसे होगा चयन

IBPS PO भर्ती में उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में किया जाएगा:

प्रारंभिक परीक्षा

मुख्य परीक्षा

पर्सनैलिटी टेस्ट

IBPS PO Prelims Exam Pattern 2026

विषय प्रश्न अंक समय प्रारंभिक परीक्षा 100 100 60 मिनट

IBPS PO Mains Exam Pattern 2026

विवरण कुल प्रश्न कुल अंक परीक्षा अवधि जानकारी 170 200 160 मिनट

IBPS PO SO Exam की मार्किंग स्कीम

आईबीपीएस की ऑनलाइन परीक्षाओं में गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर पर प्रश्न के निर्धारित अंक का 25 प्रतिशत (1/4 अंक) काटा जाएगा। मगर जिन प्रश्नों को उम्मीदवार खाली छोड़ देंगे, उन पर कोई अंक नहीं काटा जाएगा।

IBPS SO Selection Process 2026

Specialist Officer पदों के लिए चयन प्रक्रिया इस प्रकार है।

ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा

ऑनलाइन मुख्य परीक्षा

इंटरव्यू

प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम चयन मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।

IBPS PO SO Application Form 2026: ऐसे करें आवेदन

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स से आवेदन कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर IBPS PO/SO Recruitment 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. नए उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।

स्टेप 4. आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें।

स्टेप 5. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 6. आवेदन शुल्क जमा करें।

स्टेप 7. फॉर्म सबमिट कर कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें।

IBPS PO SO Application Fee 2026

श्रेणी आवेदन शुल्क जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 850 रुपये एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी 175 रुपये

उम्मीदवार आवेदन शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से कर सकते हैं।

IBPS PO SO Recruitment 2026: जरूरी दस्तावेज

आवेदन करते समय उम्मीदवारों को इन दस्तावेजों की जरूरत होगी:

पासपोर्ट साइज फोटो

हस्ताक्षर

ग्रेजुएशन मार्कशीट/डिग्री

पहचान पत्र

जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र

IBPS PO SO Recruitment 2026: उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और 26 जुलाई 2026 से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। अंतिम समय में वेबसाइट पर तकनीकी समस्या आने की संभावना रहती है।

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