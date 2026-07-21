इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सेलेक्शन (IBPS) द्वारा निकाली गई प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) और मैनेजमेंट ट्रेनी (MT) भर्ती 2026 के लिए आज, 21 जुलाई 2026, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार IBPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। आवेदकों को आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क का भुगतान भी आज ही करना होगा।

इतने पदों पर होगी भर्ती

आईबीपीएस की इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस (CRP PO/MT-XVI) के माध्यम से भाग लेने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 7,365 प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) और मैनेजमेंट ट्रेनी (MT) पदों पर भर्ती की जाएगी। पहले जारी रिक्तियों की संख्या को बढ़ाकर अब 7,365 कर दिया गया है।

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है।

आयु सीमा

न्यूनतम आयु: 20 वर्ष

अधिकतम आयु: 30 वर्ष

आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी।

आवेदन शुल्क

श्रेणी आवेदन शुल्क

सामान्य/ ओबीसी/ ईडब्ल्यूएस-850 रुपये

एससी / एससटी / पीडब्ल्यूबीडी-175 रुपये

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन निम्न चरणों के आधार पर किया जाएगा।

प्रारंभिक परीक्षा

मुख्य परीक्षा

पर्सनैलिटी टेस्ट

इंटरव्यू

दस्तावेज सत्यापन

मेडिकल परीक्षा (जहां लागू हो)

महत्वपूर्ण परीक्षा कार्यक्रम

प्रक्रिया संभावित समय प्री-एग्जाम ट्रेनिंग अगस्त 2026 प्रारंभिक परीक्षा अगस्त 2026 प्रीलिम्स रिजल्ट सितंबर 2026 मुख्य परीक्षा अक्टूबर 2026 मेन्स रिजल्ट नवंबर 2026 पर्सनैलिटी टेस्ट नवंबर 2026 इंटरव्यू नवंबर/दिसंबर 2026 प्रोविजनल अलॉटमेंट जनवरी 2027

ऐसे करें आवेदन

स्टेप 1. IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।

स्टेप 2. CRP PO/MT-XVI Recruitment 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. नए उम्मीदवार पहले रजिस्ट्रेशन करें।

स्टेप 4. आवेदन फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी भरें।

स्टेप 5. फोटो, हस्ताक्षर और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 6. आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।

स्टेप 7. फॉर्म सबमिट करें और कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें।

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

आज आवेदन की अंतिम तारीख होने के कारण अंतिम समय तक इंतजार न करें। सर्वर पर अधिक लोड होने की स्थिति में आवेदन करने में परेशानी आ सकती है। इसलिए जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और फीस का भुगतान भी आज ही कर दें।

IBPS PO Recruitment 2026 Direct Link