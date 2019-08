IBPS PO 4,336 Recruitment 2019 Notification: भर्ती प्रक्रिया आज से शुरू, यहां जानें महत्वपूर्ण तारीख, योग्यता और बाकी डिटेल

IBPS PO Recruitment 2019: बैंक में नौकरी पाने के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) ने Probationary Officers (PO)/management trainees पदों पर रिक्तियों की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। भर्ती प्रक्रिया बुधवार (7 अगस्त 2019) से शुरू हो चुकी है। जारी की गई नोटिफिकेशन के मुताबिक, आईबीपीएस PO/MT के कुल 4336 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 28 अगस्त 2019 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर विजिट करना होगा या इस डायरेक्ट ‘ibpsonline.ibps.in/crppot9jul19/basic_details.php’ लिंक पर विजिट करें। यहां पढ़ें भर्ती से जुड़ी जानकारी और कैसे करें आवेदन।

महत्वपूर्ण तारीख और फीस: आईबीपीएस पीओ/एमटी पदों की भर्ती के लिए आवेदन 7 अगस्त 2019 से शुरू हो चुके हैं और 28 अगस्त तक चलेंगे। फीस जमा करने की आखिरी तारीख भी 28 अगस्त है। SC/ST/PWD उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपए है, जबकि बाकी उम्मीदवारों को 600 रुपए आवेदन शुल्क जमा करना होगा। इसके बाद,प्री-एग्जाम ट्रेनिंग कॉल लेटर सितंबर में जारी किए जाएंगे। प्री-एग्जाम ट्रेनिंग का आयोजन 23-09-2019 से 28-09-2019 तक होगा। ऑनलाइन Preliminary परीक्षा के लिए कॉल लेटर अक्टूबर 2019 में जारी किए जाएंगे, ऑनलाइन परीक्षा 12 से 20-10-2019 को आयोजित होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रीलिम्स एग्जाम के परिणाम अक्टूब या नंवबर में ही जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद मेन एग्जाम के एडमिट कार्ड नवंबर 2019, एग्जाम 30-11-2019 से और परिणाम दिसंबर 2019 में जारी होंगे। जो उम्मीदवार इन प्री और मेन में क्वालीफाई होगा, उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए जनवरी 2020 में कॉल लेटर जारी होंगे और जनवरी / फरवरी 2020 में इंटरव्यू लिए जाएंगे। आखिर में प्रोविजनल का अलॉटमेंट अप्रैल 2020 में होगा।

ऐसे करें अप्लाई: आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर जाएं। होम पेज पर ‘Click here to apply oline for CRP PO/MT – IX’ के लिंक पर क्लिक करना होगा। यहां क्लिक करने के तुरंत बाद, नया टैब खुल जाएगा। नए टैब पर ‘New Registration’ के लिंक पर क्लिक करें। अगर आप पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं तो सीधे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करें। अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, जहां मांगी गई जरूरी जानकारी भरकर save and next पर क्लिक करना होगा। अब फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करके save and next पर क्लिक करें। इसके बाद मांगी गई डिटेल दर्ज करें और पेमेंट पेज पर जाकर कैटेगरी के हिसाब से फीस जमा करें। आखिर में सबमिट बटन पर क्लिक करें और ई-मेल आईडी या फोन नबंर के जरिए पावती संख्या (acknowledgement number) हासिल कर सकते हैं। आपका एप्लीकेशन फॉर्म जमा हो चुका है।

वैकेंसी डिटेल: इलाहबाद बैंक- 500 पद, बैंक ऑफ इंडिया- 899 पद, बैंक ऑफ महाराष्ट्र- 143 पद, केनरा बैंक- 203 पद, कारपोरेशन बैंक- 62 पद, इंडियन बैंक- 201 पद, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स- 122 पद, यूको बैंक- 500 पद, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया- 644 पद

योग्यता और आयु सीमा: पीओ की पोस्ट पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को ग्रेजुएट होना चाहिए। निर्धारित आयु सीमा के आधार पर सिर्फ 20 से 30 वर्ष की उम्र के लोग ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा से SC/ ST वर्ग के उम्मीदवारों को 5 वर्ष, OBC (Non-Creamy Layer) वर्ग के उम्मीदवारों को 3 वर्ष और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की रियायत मिलेगी।

