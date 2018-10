IBPS PO Prelims Result 2018: इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, IBPS ने IBPS PO Prelims 2018 रिजल्ट जारी करने के लिए लिंक को एक्टिवेट कर दिया गया है। कैंडिडेट रिजल्ट का लिंक ibps की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। इसी लिंक पर रिजल्ट आएगा। अभी यहां रिजल्ट की जगह STATUS DISPLAY WILL START BY LATE EVENING TODAY लिखा आ रहा है। प्रीलिम्स का यह एग्जाम 13 और 14 अक्टूबर को आयोजित किया गया था। जिन कैंडिडेट्स ने यह एग्जाम दिया था वह अपने रिजल्ट का स्टेट्स ibps की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि रिजल्ट अभी एनाउंस कर दिया गया है। कैंडिडेट अपना रिजल्ट देर शाम को देख पाएंगे। कैंडिडेट को अपना रिजल्ट देखने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी।

इसके अलावा, परीक्षा के स्कोर कुछ दिनों में जारी किए जाएंगे। आईबीपीएस ने वर्तमान में रिजल्ट की स्थिति जारी करेगा – चाहे उम्मीदवार आईबीपीएस पीओ मेन 2018 परीक्षाओं के लिए योग्य हैं या नहीं है। जिन कैंडिडेट्स ने प्री की परीक्षा पास की है उन्हें 18 नवंबर, 2018 को आईबीपीएस पीओ मेन 2018 के लिए उपस्थित होना होगा।

ऐसे चेक करें अपने नंबर: रिजल्ट चेक करने के लिए कैंडिडेट्स को सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर टॉप पर ही NEW के टैग के साथ Click here to view your CRP PO/MT Preliminary Exam 2018 Result Status लिखा दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें। इस लिंक पर क्लिक करते ही नए टैब में नया पेज खुल जाएगा। अब इस पेज पर कैंडिडेट को जरूरी डिटेल्स डालनी होंगी। डिटेल्स डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही नया रिजल्ट सामने होगा।

