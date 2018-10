IBPS PO Prelims Result 2018 LIVE Updates: प्रोबेशनरी ऑफिसर PO प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आज, इस तरह करें चेक

Live Blog IBPS PO Prelims Result 2018 LIVE Updates: Results Likely to be declared today at www.ibps.in

ऐसे चेक करें IBPS PO Prelims Exam Result 2018 IBPS की आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर विजिट करें। होम पेज से "IBPS PO Prelims Exam Result 2018" लिंक पर क्लिक करें। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डिटेल्स सबमिट कर लॉगइन करें। लॉगइन करने के बाद आप नतीजे देख सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकाल लें।