बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) ने क्लर्क भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन 1 अगस्त 2026 (शनिवार) को जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक, कुल 11403 कस्टमर सर्विस एसोसिएट पोस्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया की भी शुरुआत 1 अगस्त से हो गई है। देश भर के 11 पब्लिक सेक्टर बैंकों में क्लर्क पोस्ट पर भर्ती के लिए इच्छुक और पात्र कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं।
कौन कर सकता है अप्लाई?
IBPS की इस वैकेंसी के लिए 20 से 28 साल के बीच के कैंडिडेट जिनके पास बैचलर डिग्री है वह अप्लाई कर सकते हैं। कस्टमर सर्विस एसोसिएट के पोस्ट के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। इस तारीख के आगे बढ़ने की संभावना बहुत कम है। ऐसे में उम्मीदवार लास्ट डेट से पहले-पहले आवेदन कर दें।
प्रीलिम्स और मेन्स के आधार पर होगा चयन
इस भर्ती के लिए जो उम्मीदवार आवेदन करेगा उसे इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करना होगा। कैंडिडेट्स का चयन प्रीलिम्स और मेन्स एग्जाम के आधार पर होगा। चयन प्रक्रिया का पहला चरण प्रीलिम्स परीक्षा है जो 10 और 11 अक्टूबर 2026 को आयोजित होगी। वहीं मेन्स एग्जाम 27 दिसंबर को आयोजित होगा। अंतिम परिणाम मार्च 2027 में घोषित होगा।
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए पात्रता और शर्तें
इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाला कैंडिडेट भारत का नागरिक होना चाहिए। नेपाल, भूटान के नागरिक और भारत सरकार के नियमों के तहत पात्र अन्य उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। 1 अगस्त 2026 तक उम्मीदवार की आयु कम से कम 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही कैंडिडेट का जन्म 2 अगस्त 1998 से पहले और 1 अगस्त 2006 के बाद नहीं होना चाहिए।
बात करें शैक्षणिक योग्यता की तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक (Graduation) की डिग्री होना जरूरी है। जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए आवेदन कर रहे हैं, वहां की स्थानीय भाषा पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने का ज्ञान होना चाहिए।
कंप्यूटर का ज्ञान अनिवार्य है। इसके लिए कंप्यूटर में प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, डिग्री या स्कूल/कॉलेज स्तर पर कंप्यूटर विषय पढ़ा होना चाहिए।
IBPS Clerk Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तारीखें
|इवेंट
|तिथि
|IBPS क्लर्क भर्ती (संक्षिप्त अधिसूचना) जारी
|1 अगस्त 2026
|ऑनलाइन आवेदन शुरू
|1 अगस्त 2026
|ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि
|21 अगस्त 2026
|आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि
|21 अगस्त 2026
|आवेदन पत्र में सुधार (Correction Window)
|पंजीकरण प्रक्रिया समाप्त होने के बाद (तिथि बाद में घोषित होगी)
|प्री-एग्जामिनेशन ट्रेनिंग (PET)
|सितंबर 2026
|प्रारंभिक (Prelims) परीक्षा
|10 और 11 अक्टूबर 2026
|प्रारंभिक परीक्षा परिणाम
|नवंबर 2026
|मुख्य (Mains) परीक्षा
|27 दिसंबर 2026
|प्रोविजनल अलॉटमेंट (अस्थायी आवंटन)
|मार्च 2027
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इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सीए फाइनल एग्जाम नवंबर 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो को फिर से ओपन कर दिया है। पहले 6 से 19 जुलाई, 2026 के बीच चले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जिस उम्मीदवार ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वह इस रीओपन विंडो के तहत अप्लाई कर सकते हैं। ICAI ने रजिस्ट्रेशन रीओपन विंडो को 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त के बीच फिर खोलने का फैसला किया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…