IBPS SO 2019 Notification: आईबीपीएस इन पदों के लिए जल्द परीक्षा आयोजित करेगा।

IBPS SO 2019 Notification Registration Form: IBPS की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। Specialist Officer के पद पर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। Institute of Banking Personnel Selection यानी आईबीपीएस द्वारा रजिस्ट्रेशन की शुरुआत इसी हफ्ते से की गई है। इन पदों पर अप्लाई करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक बेवसाइट ibps.in. पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लिकेशन भरने की अंतिम तिथि 26 नवंबर 2018 है। 29 और 30 दिसंबर को प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। IBPS SO भर्ती परीक्षा विभिन्न पदों के लिए है। जिनमें –

Marketing Officer के 302 पद

HR/ Personnel Officer के 81 पद

Law Officer के 75 पद

Rajbhasha Adhikari के 69 पद

Agricultural Field Officer के 853 पद

IT Officer के 219 पद शामिल हैं।

ऐसे करें अप्लाई:

-इन पदों पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले इसके आधिकारिक बेवसाइट पर जाना होगा।

– इसके बाद उम्मीदवारों को वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर नजर आ रहे ऑप्शन ‘notification for online application’ को क्लिक करना होगा।

– छात्रों को दिए गए फॉर्मेट के अनुसार सभी जानकारियां उसमें डालनी होंगी।

– सभी जानकारियां देने के बाद उम्मीदवार को Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

– एप्लिकेशन Submit होने के बाद उम्मीदवार अपने आवेदन का प्रिंट आउट लेना ना भूलें।

आपको बता दें कि इस पद पर नियुक्ति प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर ही होगी।

