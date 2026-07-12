केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को मुंबई के बोरीवली वेस्ट में एक इंटरनेशनल बैकलॉरिएट (IB) और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) स्कूल का उद्घाटन किया। इंस्टीट्यूशन ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में पीयूष गोयल के अलावा सीनियर BJP नेता गणेश खनकर भी उपस्थित हुए। इनके अलावा कई अन्य भाजपा कार्यकर्ता और सीनियर नेता भी शामिल हुए। इस दौरान पीयूष गोयल ने गणेश खनकर की उनके योगदान के लिए जमकर तारीफ की।

केंद्रीय मंत्री ने की खनकर की तारीफ

पीयूष गोयल ने कहा कि खनकर ने अपनी जिंदगी लोगों की सेवा करने और इलाके के विकास के लिए समर्पित कर दी है। उन्होंने कहा, “आज हम सभी के लिए बहुत खुशी का दिन है। मुंबई नॉर्थ से पार्टी के सीनियर नेता गणेश खनकर ने अपना जीवन हमारे इलाके और हमारे लोगों के उज्ज्वल भविष्य को पक्का करने के लिए समर्पित कर दिया है।” केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह स्कूल इलाके के लोगों की सेवा करेगा और आने वाली पीढ़ियों की शिक्षा और विकास में योगदान देगा।

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इलाके में विकास के काम करते रहेंगे- बीजेपी पार्षद

स्कूल उद्घाटन के मौके पर पीयूष गोयल ने कहा कि मैं इस मौके पर गणेश खनकर और उनके परिवार के साथ-साथ इलाके के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह स्कूल बच्चों के उज्ज्वल भविष्य में योगदान देने और इस इलाके के लोगों की सेवा करने वाला एक केंद्र बनेगा। इस मौके पर बीजेपी की पार्षद मनीषा चौधरी ने पीयूष गोयल की तारीफ करते हुए गोयल ने कहा कि पार्टी के नगर पार्षद इलाके के विकास के लिए काम करते रहेंगे।

शुक्रवार को गोयल ने नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के अधिकारियों के साथ एक रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की, जिसमें इंटर-डिपार्टमेंटल सहयोग को बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने और प्रोडक्टिविटी और सर्विस डिलीवरी को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छे तरीकों को अपनाने पर ध्यान दिया गया। इस मीटिंग में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अधिकारी शामिल थे। उन्होंने एक ज्यादा इंटीग्रेटेड, कुशल और भविष्य के लिए तैयार एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क बनाने के मकसद से शुरू किए गए इनिशिएटिव्स का भी रिव्यू किया।