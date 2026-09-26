वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनदीप के. भंडारी को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। भंडारी ने लोखंडे प्रशांत सीताराम की जगह ली है। ऑन-स्क्रीन मार्किंग विवाद के बाद 2 जून से राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड के प्रमुख बनने वाले ये तीसरे अधिकारी हैं।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की कैबिनेट नियुक्ति समिति ने 25 सितंबर को एक आदेश जारी किया। इसमें कहा गया, “श्री मंदीप के भंडारी, आईएएस (एजीएमयूटी: 2001), जो वर्तमान में इस कैडर में हैं, को शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के पद और वेतनमान में अस्थायी रूप से पदोन्नत करके नियुक्त करने को मंजूरी दी।”

मंदीप के. भंडारी कौन हैं?

एजीएमयूटी कैडर के 2001 बैच के आईएएस अधिकारी भंडारी पंजाब के रहने वाले हैं। भंडारी का बैकग्राउंड मेडिकल क्षेत्र से है। उनकी शैक्षणिक योग्यताओं में पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ और दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से एमबीबीएस की डिग्री शामिल है। उनके सर्विस प्रोफाइल में सर्जरी और मेडिसिन में योग्यता का जिक्र है। वे एमबीबीएस में गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं।

सीबीएसई के चेयरपर्सन बनने से पहले, वह जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल के प्रधान सचिव के तौर पर काम कर रहे थे और उनके पास श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी था। जम्मू-कश्मीर प्रशासन के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, उन्हें 6 मार्च, 2023 को उप-राज्यपाल का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया था।

भंडारी ने 2009 से 2018 तक लगभग एक दशक तक देश के सबसे बड़े धार्मिक संस्थानों में से एक, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य किया।

जनवरी 2018 में, उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय (मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय) में उच्च शिक्षा प्रभारी केंद्रीय मंत्री के निजी सचिव के रूप में केंद्रीय सरकार में कार्यभार संभाला। वे सितंबर 2018 तक इस पद पर रहे, जिसके बाद उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। उन्होंने सितंबर 2018 से जनवरी 2023 तक चार वर्षों से अधिक समय तक स्वास्थ्य मंत्रालय में महत्वपूर्ण नीतिगत और प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालीं।

लोखंडे प्रशांत सीताराम संभाल रहे थे अतिरिक्त प्रभार

भंडारी की नियुक्ति के साथ ही वे सीबीएसई के पूर्णकालिक चेयरमैन बन गए हैं। उनसे पहले लोखंडे प्रशांत सीताराम इस पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। सीताराम को जून 2026 में सीबीएसई का चेयरमैन नियुक्त किया गया था और बाद में वे केंद्रीय गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बन गए, लेकिन साथ ही सीबीएसई का अतिरिक्त प्रभार भी उनके पास रहा। भंडारी की नियुक्ति से स्कूल शिक्षा बोर्ड को अब एक नया पूर्णकालिक प्रमुख मिल गया है।

यह भी पढ़ें: 19 साल के भारतीय एथिकल हैकर निसर्ग अधिकारी ने अमेरिकी सिस्टम की खोजी खामी, US DOJ ने Hall of Fame में दर्ज किया नाम



साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में भारत के एक युवा रिसर्चर ने 19 वर्षीय निसर्ग अधिकारी (Nisarga Adhikary) ने अपनी बड़ी पहचान बनाई है, जिन्हें अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (DOJ) की साइबर सिक्योरिटी हॉल ऑफ फेम/अकॉनोलेजमेंट लिस्ट में जगह मिली है। निसर्ग ने अमेरिकी न्याय विभाग के एक बड़े लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम में गंभीर सुरक्षा खामी खोजकर उसकी जानकारी जिम्मेदारी के साथ संबंधित अधिकारियों को दी थी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…