IAF Agniveer Musician Admit Card 2026: भारतीय वायु सेना ने अग्निवीरवायु (म्यूजिशियन) इंटेक 01/2027 के लिए प्री-रजिस्टर्ड रिक्रूटमेंट रैली का प्रोविजनल एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया है, वे अपना हॉल टिकट लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। भर्ती रैली का आयोजन 31 अगस्त से 9 सितंबर 2026 तक किया जाएगा।

IAF Agniveer Musician Admit Card 2026 जारी

भारतीय वायु सेना ने 17 अगस्त 2026 को अग्निवीरवायु म्यूजिशियन इंटेक 01/2027 का प्रोविजनल एडमिट कार्ड जारी किया है। उम्मीदवार आधिकारिक भर्ती पोर्टल पर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

एडमिट कार्ड में उम्मीदवार की व्यक्तिगत जानकारी के अलावा भर्ती रैली की तारीख, केंद्र, शिफ्ट, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और परीक्षा/चयन प्रक्रिया से संबंधित जरूरी निर्देश दिए होंगे।

31 अगस्त से शुरू होगी भर्ती रैली

अग्निवीरवायु (म्यूजिशियन) इंटेक 01/2027 की प्री-रजिस्टर्ड रिक्रूटमेंट रैली 31 अगस्त से 9 सितंबर 2026 तक आयोजित होगी। उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड में दिए गए स्थान, तारीख और समय के अनुसार रैली स्थल पर पहुंचना होगा।

इस भर्ती के लिए रैली केंद्र नई दिल्ली और बेंगलुरु में निर्धारित किए गए हैं। भर्ती में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के साथ आवश्यक मूल दस्तावेज और वैध फोटो पहचान पत्र लेकर जाना होगा।

IAF Agniveer Musician Admit Card कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. भारतीय वायु सेना के अग्निवीर भर्ती पोर्टल पर जाएं।

स्टेप 2. Agniveervayu Musician Intake 01/2027 Admit Card लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।

स्टेप 4. लॉगिन करने के बाद प्रोविजनल एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें।

स्टेप 6. इसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

एडमिट कार्ड में ये डिटेल्स जरूर चेक करें

हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार निम्न जानकारी जरूर जांच लें:

उम्मीदवार का नाम और व्यक्तिगत विवरण

रजिस्ट्रेशन नंबर

रोल नंबर

भर्ती रैली की तारीख

रैली केंद्र

रिपोर्टिंग/शिफ्ट की जानकारी

जरूरी दिशा-निर्देश

किसी जानकारी में गलती दिखाई देने पर उम्मीदवारों को संबंधित आधिकारिक प्राधिकरण से संपर्क करना चाहिए।

रैली में कौन-कौन से दस्तावेज लेकर जाएं?

भारतीय वायु सेना के निर्देश के अनुसार उम्मीदवारों को भर्ती रैली में एडमिट कार्ड के साथ सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और एक मूल फोटो पहचान पत्र लेकर जाना होगा। इसलिए अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए दस्तावेज पहले से तैयार रखें।

IAF Agniveervayu Musician भर्ती में क्या होगा?

इंटेक 01/2027 के लिए भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक फिटनेस और संगीत से जुड़ी चयन प्रक्रिया शामिल है। उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार उम्मीदवारों को Physical Fitness Test (PFT), अंग्रेजी लिखित परीक्षा और Musical Instrument Test जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा।

इस भर्ती में 10वीं पास और निर्धारित संगीत दक्षता रखने वाले पात्र उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक किया गया था।

अग्निवीर म्यूजिशियन भर्ती की जरूरी तारीखें

इवेंट तारीख ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू 20 जुलाई 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 2 अगस्त 2026 प्रोविजनल एडमिट कार्ड 17 अगस्त 2026 भर्ती रैली 31 अगस्त से 9 सितंबर 2026 मेडिकल परीक्षा सितंबर 2026 प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट 14 नवंबर 2026 एनरोलमेंट लिस्ट 1 दिसंबर 2026 के बाद

उम्मीदवार इन बातों का रखें ध्यान

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसकी सभी जानकारियों को ध्यान से पढ़ें। रैली स्थल पर एडमिट कार्ड, मूल फोटो आईडी और सभी जरूरी ओरिजिनल प्रमाणपत्र लेकर पहुंचें। रिपोर्टिंग का समय न चूकें और एडमिट कार्ड में दिए गए निर्देशों का पालन करें। उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी किसी भी नई सूचना के लिए भारतीय वायु सेना के आधिकारिक पोर्टल को नियमित रूप से चेक करते रहें।