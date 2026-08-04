HTET Result 2026: हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 में शामिल हुए लाखों अभ्यर्थियों का रिजल्ट अब जल्द घोषित होने की संभावना है। हालांकि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) ने अभी तक परिणाम जारी करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन बोर्ड की परीक्षा संबंधी प्रक्रिया को देखते हुए HTET Result 2026 अगस्त के दूसरे सप्ताह में जारी होने की संभावना जताई जा रही है।

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए रोल नंबर और अन्य आवश्यक लॉगिन विवरण की जरूरत होगी।

परीक्षा के बाद पूरी हुई यह प्रक्रिया

HTET 2026 का आयोजन 4 और 5 जुलाई 2026 को राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। परीक्षा समाप्त होने के अगले दिन बोर्ड ने प्रोविजनल आंसर-की जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी थीं। उम्मीदवारों को 6 जुलाई से 9 जुलाई तक उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया गया।

अब विशेषज्ञों द्वारा सभी आपत्तियों की समीक्षा पूरी होने के बाद बोर्ड अंतिम परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया में जुटा है। इसी वजह से रिजल्ट अगस्त के दूसरे सप्ताह में आने की संभावना मानी जा रही है।

HTET Result 2026 ऐसे करें डाउनलोड

रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

स्टेप 1: सबसे पहले BSEH की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर HTET Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अपना रोल नंबर और मांगी गई लॉगिन जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 4: सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5: स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

रिजल्ट में क्या-क्या जानकारी मिलेगी?

HTET स्कोरकार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा स्तर (Level-1, Level-2 या Level-3), प्राप्त अंक, योग्यता की स्थिति और अन्य जरूरी विवरण दर्ज होंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के बाद सभी जानकारियों का मिलान जरूर करें।

आधिकारिक घोषणा का इंतजार

फिलहाल बोर्ड की ओर से रिजल्ट की तारीख को लेकर कोई औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया गया है। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाले अपडेट पर नजर बनाए रखें।