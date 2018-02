HTET Result 2017: जानिए क्यों देरी से घोषित होंगे हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा के परिणाम

HTET Result 2017: हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) के परिणाम जानने के लिए उम्मीदवारों को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। नतीजों की घोषणा में देरी की वजह उम्मीदवारों का आधार आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा (BSEH) परीक्षार्थियों का आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा करने के बाद ही नतीजों की घोषणा करेगा। बता दें दिसंबर 2017 में हुई HTET परीक्षाओं में कई परीक्षार्थियों की आधार बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस, तनीकी खराबी या अन्य कारणों से नहीं हो पाई थी। गैर-आधार क्वॉलिफाइंग उम्मीदवारों को अपना आइडेंटिफिकेसन प्रॉसेस पूरा करना होगा।

इसके बाद ही रिजल्ट जारी होंगे। BSEH ने 15 हजार से ज्यादा उम्मीदवारों की तीन सूची जारी की हैं। सूची में जिनके नाम हैं उन्हें आधार वेरिफिकेशन पूरा कराना है। सूची में उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर दिए गए हैं। इसे आप ऑनलाइन BSEH की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं।

आधार आधारित बायोमेट्रिक पहचान की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है। विभिन्न केंद्रों पर यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए जिलावार केंद्रों की सूची भी जारी की गई है। इस सूची को भी आप BSEH की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर देख सकते हैं। आधार आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का काम 22 केंद्रों पर पूरा किया जाएगा। जो उम्मीदवार 23 फरवरी को अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं करा पाते हैं उन्हें बोर्ड हेडक्वॉर्टर पर विजिट करना होगा। उम्मीदवारों को बोर्ड मुख्यालय की टीचर्स बिल्डिंग पर 24 और 25 फरवरी 2018 को रिपोर्ट करना होगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट करने का समय सुबह 9 से शाम 5 बेज तक का है। चलिए अब आपको बताते हैं अधिक जानकारी के लिए आप कैसे जिलावार केंद्रों की सूची, उम्मीदवारों की सूची और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की अधिसूचना चेक कर सकते हैं।

सबसे पहले विजिट करें वेबसाइट bseh.org.in पर। होम पेज पर आपको तीन नोटिफिकेशन नजर आएंगे जो इस प्रकार हैं:

‘List of Candidates Level-wise for Biometric Attendance’

‘Press Note For HTET Biomatric Attendance’

‘District Wise Aadhaar Center For HTET Biomatric Attendance’

आपको जो जानकारी हालिस करनी है उसके लिंक पर क्लिक करें। वहीं लिस्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपना लेवल (Level-I; Level-II या Level-III) सिलेक्ट करना होगा। लेवल सिलेक्ट करने के बाद आपकी सूची खुल जाएगी। अपना नाम देखने के लिए ‘Ctrl+F’ टाइप कर सर्च बॉक्स में अपना नाम या रोल नंबर टाइप करें। बता दें लेवल-3 (PGT-लेक्चरर) का एग्जाम 23 दिसंबर 2017 को हुआ था। वहीं लेवर-2 (TGT टीचर क्लास 6-8) और लेवल-1 (प्राइमरी टीचर कक्षा 1 से 5 तक) का एग्जाम 24 दिसंबर 2017 को हुआ था।

