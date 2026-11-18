हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH), भिवानी ने हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा 26 और 27 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। बोर्ड के अनुसार, 26 दिसंबर को लेवल-3 यानी पीजीटी की परीक्षा होगी, जबकि 27 दिसंबर को लेवल-2 (TGT) और लेवल-1 (PRT) के पेपर आयोजित किए जाएंगे। तीनों परीक्षाओं का समय ढाई घंटे निर्धारित किया गया है।

HTET 2026 Exam Date: पूरा शेड्यूल यहां देखें

परीक्षा का स्तर किस शिक्षक पद के लिए परीक्षा की तारीख समय लेवल 3 पीजीटी 26 दिसंबर 2026 दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक लेवल 2 टीजीटी 27 दिसंबर 2026 सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक लेवल 1 पीआरटी 27 दिसंबर 2026 दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक

HTET 2026: कौन-सा लेवल किस शिक्षक पद के लिए है?

हरियाणा टीईटी परीक्षा तीन स्तरों पर आयोजित की जाती है। उम्मीदवार को अपनी शैक्षणिक योग्यता और जिस कक्षा के शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, उसके अनुसार संबंधित स्तर की परीक्षा देनी होती है।

HTET Level 1 (PRT): कक्षा 1 से 5 तक के प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए।

HTET Level 2 (TGT): कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पदों के लिए।

HTET Level 3 (PGT): कक्षा 9 से 12 तक के शिक्षक पदों के लिए।

हरियाणा टीईटी पास करना शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता हासिल करने की दिशा में जरूरी कदम है। हालांकि, केवल एचटीईटी पास करने से सरकारी शिक्षक की नौकरी अपने आप नहीं मिलती।

HTET Admit Card 2026 कब आएगा?

हरियाणा बोर्ड ने परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है लेकिन 17 नवंबर के आधिकारिक नोटिस में एडमिट कार्ड जारी करने की निश्चित तारीख नहीं दी गई है। इसलिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड की तारीख को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए।

एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार इसे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in से डाउनलोड कर सकेंगे, जिसका डायरेक्ट लिंक और पूरी प्रक्रिया Jansatta.com/education पर मिलेगा।