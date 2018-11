Haryana Staff Selection Commission (HSSC) ने Constable, SI Exam 2018 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। Haryana Police Constable, SI Exam 2018 Admit Card आप ऑनलाइन www.hssc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं Constable, SI Exam 2018 Admit Card डाउनलोड करने का तरीका। विजिट करें www.hssc.gov.in पर। होम पेज से “Haryana Police Constable, SI Exam 2018 Admit Card” लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक नया वेबपेज खुलेगा। यहां पर आपको अपनी डिटेल्स सबमिट कर लॉगइन करना होगा। लॉगइन आईडी और पासवर्ड सबमिट करने के बाद आप HSSC Constable, SI Exam 2018 Admit Card डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षार्थी अपने एडमिट कार्ड के साथ एक फोटो आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड भी जरूर साथ रखें।

हरियाणा पुलिस में Sub Inspector (Male), Sub Inspector (Female), Male Constable (General Duty), Female Constable (General Duty) और Indian Reserve Battalions पदों के लिए भर्ती परीक्षा 2 दिसंबर से 30 दिसंबर 2018 तक आयोजित होंगी। परीक्षाएं दो पालियों में होंगी। पहली पाली में परीक्षा सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक चलेगी। वहीं दूसरी पाली में परीक्षा शाम 3:00 से 4:30 बजे तक होगी। पहली पाली की परीक्षा के लिए रिपोर्टिंग टाइम सुबह 8:30 बजे से शुरू हो जाएगा और 9:30 बजे के बाद किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा का रिपोर्टिंग टाइम 1:00 बजे से शुरू होगा और 2:00 बजे के बाद किसी को भी परीक्षा भवन में एंट्री नहीं मिलेगी। Sub Inspector और Constable के कुल 7110 पदों पर भर्ती होनी है।

विस्तृत शेड्यूल

Sub Inspector(Male)- परीक्षा 2 दिसंबर को पहली पाली में

Sub Inspector(Female)- परीक्षा 2 दिसंबर को शाम की पाली में

Male Constable (General Duty)- परीक्षा 23 दिसंबर को सुबह और शाम, दोनों पालियों में

Female Constable (General Duty)- परीक्षा 30 दिसंबर को सुबह की पाली में

Indian Reserve Battalions- परीक्षा 30 दिसंबर को शाम की पाली में

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App