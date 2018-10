HSSC TGT Science Result: जारी हुए नतीजे, hssc.gov.in पर ऐसे चेक करें

HSSC TGT Science Result 2015: Haryana Staff Selection Commission (HSSC) ने TGT Science result जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थी अपने TGT Science result ऑनलाइन HSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको www.hssc.gov.in पर विजिट करना होगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं नतीजे देखने का तरीका। TGT Science result देखने के लिए विजिट करें बताई गई वेबसाइट पर। यहां से “Result” सेक्शन में जाएं। “Result” सेक्शन में आपको “3/2015 Cat. No. 01 Final Result for the Post of TGT Science (Rest of Haryana)” लिंक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद रिजल्ट खुल जाएंगे। TGT Science result पीडीएफ फाइल फॉर्मैट में अपलोड किए गए हैं। लिस्ट में सिलेक्ट हुए उम्मीदवारों के रोल नंबर हैं। लिस्ट में से अपना रोल नंबर चेक करने के लिए टाइप करें “Ctrl+F” और सर्च बॉक्स में अपना रोल नंबर डालें।

HSSC TGT Science के कुल 895 पदों पर भर्ती होनी है। भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 19 सितंबर 2015 में जारी किया गया था। चंडीगढ़ हाई कोर्ट के निर्देशों के मद्देनजर TGT Science के कुछ पदों को खाली रखा गया है। सामान्य वर्ग के 03, BCA का 01, BCB का 01, EBPGC के 02, ESM GEN के 03, ESM BCA का 01 और PHC OH वर्ग का 01 पद खाली रखा गया है।

