हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) ने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए पीएमटी/पीएसटी (शारीरिक माप परीक्षण/शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट) की तिथि जारी कर दी है। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार चिली टेस्ट 15 अप्रैल 2026 को आयोजित किया जाएगा।

इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 जनवरी 2026 से शुरू होकर 31 जनवरी 2026 तक चली थी, जिसे बाद में 19 मार्च 2026 तक दोबारा ओपन किया गया था। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, वे अब अपना पीएमटी/पीएसटी शेड्यूल आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन शुरू: 11 जनवरी 2026

अंतिम तिथि: 31 जनवरी 2026 (एक्सटेंडेड)

री-ओपन: 16 से 19 मार्च 2026

PMT/PST शुरू: 15 अप्रैल 2026

एडमिट कार्ड: परीक्षा से पहले

रिजल्ट: जल्द जारी होगा

Vacancy Details: कैटेगरी वाइज वैकेंसी

श्रेणीपदों की संख्या
UR2365
BCA880
BCB 605
DSC550
OSC550

शारीरिक मापदंड

पुरुष उम्मीदवार:

UR: ऊंचाई 170 CM | छाती 83-87 CM

OBC/SC/ST: ऊंचाई 168 CM | छाती 81-85 CM

महिला उम्मीदवार:

UR: ऊंचाई 158 CM
OBC/SC/ST: ऊंचाई 156 CM

Physical Efficiency Test (PET)- दौड़

पुरुष: 2.5 KM दौड़ – 12 मिनट

महिला: 1 KM दौड़ – 6 मिनट

एक्स-सर्विसमैन: 1 KM – 5 मिनट

चयन प्रक्रिया

इस भर्ती में चयन निम्न चरणों के आधार पर होगा:

CET स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग
PMT (क्वालिफाइंग)
PST (क्वालिफाइंग)
लिखित परीक्षा (97 अंक + NCC 3 अंक)
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
मेडिकल टेस्ट

Also Read

PMT/PST Date 2026 कैसे चेक करें

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करके अपना फिजिकल टेस्ट शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. HSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. “Latest Notifications” या “Public Notices” पर क्लिक करें।

स्टेप 3. “Haryana Police Constable PMT/PST Schedule 2026” लिंक खोलें।

स्टेप 4. PDF में अपना रोल नंबर/नाम सर्च करें।

स्टेप 5. शेड्यूल डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें

Also Read

जरूरी सलाह

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी परीक्षा तिथि, रिपोर्टिंग टाइम और सेंटर की जानकारी ध्यान से चेक करें और अपडेट के लिए नियमित रूप से HSSC की आधिकारिक वेबसाइट विजिट करते रहें।