HSSC Group D Admit Card 2018: परीक्षार्थी ऐसे डाउनलोड करें अपने प्रवेश पत्र

HSSC Group D Admit Card 2018: Haryana Staff Selection Commission (HSSC) ने Group D admit cards आज जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थी अपने एडमिट कार्ड ऑनलाइन HSSC की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका। Group D admit cards डाउनलोड करने के लिए लॉगइन करें www.hssc.gov.in पर। वेबसाइट के होम पेज पर ही आपको “Advt. 4/2018 (Group D Posts)” लिंक दिखेगा। इस लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नया वेबपेज खुलेगा। इस नए वेबपेज पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के 4 लिंक्स दिए गए हैं। Group D admit cards Download को फॉर्म नंबर्स के हिसाब से 4 हिस्सों में विभाजित किया गया है। अगर आपका एप्लिकेशन फॉर्म नंबर 480000001 से 480620000 तक है तो”Click Here For Application Form No From 480000001 to 480620000 : Group D admit cards” पर क्लिक करें।

ऐसे ही एप्लिकेशन फॉर्म नंबर 480620001 से 481140000 वाले “Click Here For Application Form No From 480620001 to 481140000” लिंक पर; फॉर्म नंबर 481140001 से 481720000 वाले “Click Here For Application Form No From 481140001 to 481720000” के लिंक पर और फॉर्म नंबर 481720001 से 482280529 वाले उम्मीदवार “Click Here For Application Form No From 481720001 to 482280529” लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अपनी डिटेल्स जैसे एप्लिकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ सबमिट करें। डिटेल्स सबमिट करते ही एडमिट कार्ड खुल जाएंगे। डाउनलोड कर प्रिंट आउट निकाल लें। परीक्षार्थी ध्यान रखें, परीक्षा केंद्र पर अपने एडमिट कार्ड के साथ फोटो आईडी प्रूफ भी जरूर साथ रखें।

