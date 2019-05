HSCAP Kerala Plus One Allotment List 2019 LIVE Updates: केरल +1 में एडमिशन के लिए जानिए कैसे करना है आवेदन

HSCAP Kerala Plus One Allotment List 2019 LIVE Updates: Kerala Plus one admissions 2019, केरल में प्लस वन या 11 में एडमिशन का प्रोसेस आज से शुरू हो रहा है। आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक यह 27 मई तक चलेगा। एडमिशन HSCAP Kerala plus one allotment list के आधार पर मिलेगा। हाल ही में यह लिस्ट जारी की गई थी। इसके लिए Higher Secondary Centralised Allotment Process (HSCAP) 2019 की आधिकारिक वेबसाइट hscap.kerala.gov.in पर चेक किया जा सकता है। पहली लिस्ट में स्टूडेंट्स के लिए अलॉट की गईं सीट्स खाली रह जाती हैं तो सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी।

HSCAP Kerala Plus One Allotment List 2019: Check First List Here

केरल में प्लस वन के लिए 3.6 लाख के करीब सीट्स हैं। इसके लिए 4.99 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। जिन स्टूडेंट्स ने केरल बोर्ड के दसवीं के एग्जाम दिए थे वह यहां क्लिक करके एक बार अपना रिजल्ट भी चेक कर लें। स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट SMS से भी चेक कर सकते हैं इसके लिए उन्हें चार्ज देना होगा।

