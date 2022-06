Maharashtra HSC 2022 Result: महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं का रिजल्ट कल 1 बजे होगा जारी, mahresult.nic.in पर कर सकेंगे चेक

When Where To Check Maharashtra Board 12th Board Result, When and Where To Check HSC Result 2022: छात्र महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं का रिजल्ट mahresult.nic.in पर रोल नंबर के माध्यम से चेक कर सकेंगे।

Maharashtra HSC Result 2022: महाराष्ट्र बोर्ड द्वारा 12वीं की परीक्षा मार्च में आयोजित की गई थी। यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में हुई थी और इस दौरान कोविड-19 गाइडलाइंस का भी पालन किया गया था।

