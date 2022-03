HPSC Mains Schedule 2022: न्यायिक शाखा मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित, यहां चेक करें शेड्यूल

Haryana PSC Mains Schedule 2022: HPSC ने न्यायिक शाखा मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि जारी कर दी है। परीक्षा 15 अप्रैल 2022 से 17 अप्रैल 2022 तक संभावित है।

Haryana PSC Mains Schedule 2022: हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने न्यायिक शाखा मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। अभ्यर्थी HPSC की आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जारी संभावित परीक्षा तिथि चेक कर सकते हैं।

जारी संभावित परीक्षा शेड्यूल के अनुसार एचसीएस (न्यायिक शाखा) मुख्य परीक्षा का आयोजन 15 अप्रैल 2022 को किया जाएगा। परीक्षा 17 अप्रैल 2022 तक चलेगी। परीक्षा संबंधी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जारी नोटिस को चेक कर सकते हैं।

Haryana PSC Mains Schedule 2022: ऐसे चेक कर शेड्यूल

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाएं.

2.होम पेज दिए गए ANNOUNCEMENTS सेक्शन में जाएं.

3.यहां ANNOUNCEMENTS FOR THE POSTS OF HCS(JD. BRANCH) – 2021 के लिंक पर क्लिक करें.

4.अब Click here to download document for more info के लिंक पर क्लिक करें.

5.संभावित परीक्षा शेड्यूल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी.

6.अब चेक करें और डाउनलोड करें.