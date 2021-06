HPPSC ने जारी की इन पदों पर भर्ती के लिए रिवाइज़्ड आंसर की, ऐसे कर सकते हैं चेक

हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (HPPSC) ने एचआरटीसी (HRTC) के तहत रीजनल मैनेजर पद के लिए रिवाइज़्ड आंसर की जारी कर दी है। एचपीपीएससी रिवाइज़्ड आंसर की 2021 आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिन उम्मीदवारों ने रीजनल मैनेजर पद के लिए लिखित परीक्षा दी थी, वह हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट hppsc.hp.gov.in से फाइनल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।

बता दें कि एचपीपीएससी द्वारा रीजनल मैनेजर पद के लिए 18 सितंबर 2020 को एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आयोजित कराया गया था। इस टेस्ट में उम्मीदवारों से कुल 100 सवाल पूछे गए थे, जिसका आंसर की अब जारी किया गया है। एचपीपीएससी रीजनल मैनेजर आंसर की 2021 चेक करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

How to Download HPPSC Answer Key 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन की आधिकारिक वेबसाइट hppsc.hp.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: फिर होम पेज पर What’s New सेक्शन पर जाएं।

स्टेप 3: इसके बाद “Revised answer key for the post of Regional Manager-HRTC” के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: यहां से आप एचपीपीएससी रीजनल मैनेजर आंसर की 2021 डाउनलोड कर सकते हैं।

बता दें कि हाल ही में एचपीपीएससी ने असिस्टेंट इंजीनियर पद पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके लिए उम्मीदवार 25 जून 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स एग्जा़म और पर्सनैलिटी टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।