HPBOSE 10th, 12th Result 2026 Date Time LIVE Updates: हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (HPBOSE) जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, HPBOSE 10वीं और 12वीं के रिजल्ट मई 2026 के दूसरे सप्ताह तक जारी किए जा सकते हैं।

पहले संभावना जताई जा रही थी कि रिजल्ट अप्रैल के अंत तक घोषित होंगे, लेकिन अब ताजा अपडेट के अनुसार परिणाम 10 मई 2026 तक जारी होने की उम्मीद है। हालांकि, बोर्ड की ओर से अभी तक आधिकारिक तारीख और समय की घोषणा नहीं की गई है।

इस साल हिमाचल प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं में 1.84 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे। HPBOSE की वार्षिक बोर्ड परीक्षाएं मार्च से अप्रैल 2026 के बीच राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थीं। परीक्षा समाप्त होने के बाद से ही छात्र अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

ऐसे चेक कर सकेंगे HPBOSE 10वीं-12वीं रिजल्ट 2026

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र HPBOSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें।

स्टेप 1: HPBOSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

स्टेप 2: होमपेज पर “HPBOSE Class 10 Result 2026” या “HPBOSE Class 12 Result 2026” लिंक पर क्लिक करें

स्टेप 3: लॉगिन सेक्शन में अपना रोल नंबर दर्ज करें

स्टेप 4: सबमिट बटन पर क्लिक करें

स्टेप 5: स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा

स्टेप 6: भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें और प्रिंटआउट निकाल लें

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट चेक करते समय अपना एडमिट कार्ड साथ रखें, क्योंकि रोल नंबर के अलावा कुछ मामलों में जन्मतिथि भी सत्यापन के लिए मांगी जा सकती है।

पिछले साल कब जारी हुआ था रिजल्ट?

साल 2025 में HPBOSE ने कक्षा 12वीं का रिजल्ट 29 अप्रैल को जारी किया था, जबकि कक्षा 10वीं का परिणाम 7 मई को घोषित किया गया था। पिछले साल भी दोनों कक्षाओं के रिजल्ट अलग-अलग तारीखों पर जारी किए गए थे। ऐसे में इस बार भी छात्रों को अलग-अलग डेट पर 10वीं और 12वीं का रिजल्ट मिलने की संभावना है।

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