Himachal HPBOSE 12th Result 2026 LIVE Updates: हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (HPBOSE) आज, 4 मई 2026 को कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट सुबह 11 बजे जारी करेगा। रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जारी करेगा, जिसके बाद छात्र यहां दी गई हिमाचल बोर्ड 12वीं रिजल्ट चेक करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस और एचपीबीओएसई 12वीं रिजल्ट 2026 डायरेक्ट लिंक की जानकारी से अपनी मार्कशीट चेक और डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा हिमाचल बोर्ड कक्षा 12वीं रिजल्ट 2026 को education.indianexpress.com पर भी देखा जा सकता है।
इस वर्ष HPBOSE 12वीं की परीक्षाएं 3 मार्च से 1 अप्रैल 2026 तक आयोजित की गई थीं। परीक्षा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक एक ही शिफ्ट में हुई थी। अब लाखों छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला है।
HPBOSE 12वीं रिजल्ट 2026: ऐसे करें चेक
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करके अपना परिणाम देख सकते हैं:
स्टेप 1. HPBOSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
स्टेप 2. होमपेज पर “HPBOSE Class 12 Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. लॉगिन पेज पर अपना रोल नंबर दर्ज करें।
स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।
स्टेप 6. भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकाल लें
रिजल्ट चेक करते समय अपना एडमिट कार्ड साथ रखें, क्योंकि रोल नंबर के अलावा जन्मतिथि जैसी जानकारी भी मांगी जा सकती है।
पिछले साल का रिजल्ट आंकड़ा
पिछले साल HPBOSE ने 12वीं का रिजल्ट 17 मई को जारी किया था। उस वर्ष कुल पास प्रतिशत 83% रहा था। करीब 86,373 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 76,315 छात्र सफल घोषित हुए थे।
छात्रों के लिए जरूरी सलाह
छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक और विश्वसनीय वेबसाइट्स से ही रिजल्ट की जानकारी प्राप्त करें। रिजल्ट से जुड़ी अन्य जानकारी जैसे टॉपर लिस्ट, पासिंग मार्क्स आदि के लिए आधिकारिक पोर्टल पर नजर बनाए रखें।
hpbose.org, HPBOSE 12th Result 2026 LIVE: आधिकारिक वेबसाइट पर करें भरोसा
छात्र रिजल्ट से जुड़ी हर अपडेट के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट और विश्वसनीय पोर्टल पर ही भरोसा करें। रिजल्ट के साथ पास प्रतिशत, टॉपर लिस्ट और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी जारी की जा सकती है।
hpbose.org, HPBOSE 12th Result 2026 LIVE: कहां जारी होगा रिजल्ट
छात्र अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाकर चेक कर सकेंगे।
hpbose.org, HPBOSE 12th Result 2026 LIVE: कब हुई थी परीक्षा
HPBOSE कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 3 मार्च से 1 अप्रैल 2026 तक आयोजित की गई थीं। परीक्षा रोजाना सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक एक ही शिफ्ट में हुई थी। इस परीक्षा में हजारों छात्रों ने भाग लिया था और अब सभी को अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। बोर्ड द्वारा रिजल्ट जारी होते ही छात्र ऑनलाइन माध्यम से अपने अंक देख सकेंगे।
hpbose.org, HPBOSE 12th Result 2026 LIVE: रिजल्ट के साथ क्या मिलेगी जानकारी
हिमाचल बोर्ड 12वीं रिजल्ट के साथ ही पास प्रतिशत, टॉपर्स लिस्ट और अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े भी जारी किए जा सकते हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट चेक करने के लिए अपना रोल नंबर पहले से तैयार रखें।
hpbose.org, HPBOSE 12th Result 2026 LIVE: कब हुई थी परीक्षा
हिमाचल बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा इस बार परीक्षा मार्च से अप्रैल के बीच आयोजित की गई थी।
hpbose.org, HPBOSE 12th Result 2026 LIVE: कहां चेक करें रिजल्ट
HPBOSE 12वीं रिजल्ट 2026 रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org और IE एजुकेशन पोर्टल पर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे।
hpbose.org, HPBOSE 12th Result 2026 LIVE: आज जारी होगा रिजल्ट
हिमाचल प्रदेश बोर्ड कक्षा 12वीं रिजल्ट 2026 आज सुबह 11 बजे जारी होगा, जिसे चेक और डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक यहां मिलेगा।