HPBOSE hpbose.org, Himachal Board 12th Result 2026 LIVE Update: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) 4 मई 2026 को हिमाचल बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 घोषित करेगा। एचपीबीओएसई इंटरमीडिएट रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकेंगे। हिमाचल बोर्ड कक्षा 12वीं रिजल्ट 2026 चेक और डाउनलोड करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस और हिमाचल बोर्ड इंटर रिजल्ट डायरेक्ट लिंक की पूरी डिटेल यहां मिलेगी।

हिमाचल बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 को आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए डायरेक्ट लिंक और education.indianexpress.com पर भी चेक और डाउनलोड किया जा सकता है।

इस साल HPBOSE ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं 3 मार्च से 1 अप्रैल 2026 तक आयोजित की थीं। परीक्षा लिखित मोड में हुई थी और सभी पेपर सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक एक ही शिफ्ट में आयोजित किए गए। छात्रों को प्रश्नपत्र पढ़ने और अपनी शंकाएं दूर करने के लिए परीक्षा शुरू होने से पहले अतिरिक्त 15 मिनट का समय भी दिया गया था।

पिछले साल यानी 2025 में हिमाचल बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 17 मई को घोषित किया गया था। उस वर्ष कुल 86,373 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 76,315 छात्र सफल हुए थे। कुल पास प्रतिशत 83 प्रतिशत दर्ज किया गया था।

HPBOSE Result 2026: ऐसे चेक करें 12वीं रिजल्ट

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1: HPBOSE की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर “HPBOSE Class 12 Result 2026” लिंक पर क्लिक करें। ॉ

स्टेप 3: लॉगिन सेक्शन में अपना रोल नंबर दर्ज करें।

स्टेप 4: सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5: स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 6: भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकाल लें।

Live Updates