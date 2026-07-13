हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (HPBOSE) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 10 (मैट्रिक) के विषयवार मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं। छात्र अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाकर इन मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने इन्हें संशोधित मूल्यांकन प्रणाली के अनुरूप तैयार किया है ताकि छात्र आगामी बोर्ड परीक्षा के नए पैटर्न को पहले से समझ सकें।

बोर्ड का कहना है कि मॉडल पेपर हल करने से विद्यार्थियों को परीक्षा पैटर्न, मार्किंग स्कीम और प्रश्नों के प्रकार को समझने में मदद मिलेगी। इससे वे बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकेंगे।

इन विषयों के मॉडल पेपर हुए जारी

HPBOSE ने फिलहाल कक्षा 10 के कई प्रमुख विषयों के मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध करा दिए हैं, जिनकी लिस्ट नीचे दी गई है।

अंग्रेजी (English)

हिन्दी (Hindi)

गणित (Mathematics)

विज्ञान (Science)

सामाजिक विज्ञान (Social Science)

संस्कृत (Sanskrit)

उर्दू (Urdu)

कंप्यूटर साइंस

अर्थशास्त्र (Economics)

गृह विज्ञान (Home Science)

कला (Art)

शारीरिक शिक्षा (Physical Education)

विभिन्न व्यावसायिक (Vocational) विषय

बोर्ड ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में अन्य विषयों के मॉडल प्रश्न पत्र भी वेबसाइट पर अपलोड किए जा सकते हैं।

HPBOSE Class 10 Model Question Paper 2026-27 डाउनलोड कैसे करें?

छात्र नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. सबसे पहले HPBOSE की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर Download सेक्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3. इसके बाद Model Paper लिंक खोलें।

स्टेप 4. Class 10 (Matric) का विकल्प चुनें।

स्टेप 5. जिस विषय का मॉडल पेपर डाउनलोड करना है, उसे चुनें।

स्टेप 6. संबंधित PDF लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 7. मॉडल पेपर डाउनलोड कर भविष्य की तैयारी के लिए सुरक्षित रख लें।

मॉडल पेपर हल करना क्यों जरूरी है?

बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मॉडल पेपर का अभ्यास बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसके फायदे इस प्रकार हैं।

नए परीक्षा पैटर्न की बेहतर समझ मिलती है।

प्रश्नों के प्रकार और कठिनाई स्तर का अंदाजा लगता है।

मार्किंग स्कीम को समझने में आसानी होती है।

समय प्रबंधन (Time Management) में सुधार होता है।

परीक्षा से पहले आत्मविश्वास बढ़ता है।

कमजोर विषयों और टॉपिक्स की पहचान हो जाती है।

महत्वपूर्ण सलाह

HPBOSE समय-समय पर अन्य विषयों के मॉडल प्रश्न पत्र भी जारी कर सकता है। इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें और नवीनतम अपडेट प्राप्त करते रहें।

HPBOSE Class 10 Model Question Paper 2026-27 Direct Link