HPBOSE Matric 2nd Result 2026: हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (HPBOSE) ने कक्षा 10वीं की दूसरी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। जुलाई 2026 में आयोजित इस परीक्षा में 8,181 छात्र शामिल हुए थे, जिनमें से 4,930 विद्यार्थी पास हुए हैं। इस परीक्षा का पास प्रतिशत 60.27 फीसदी रहा।
मार्च में हुई मुख्य परीक्षा और जुलाई की दूसरी परीक्षा के परिणाम को मिलाकर हिमाचल प्रदेश में कक्षा 10वीं का कुल पास प्रतिशत 89.54 फीसदी हो गया है। यह व्यवस्था HPBOSE के डुअल बोर्ड एग्जाम सिस्टम के तहत लागू की गई है।
HPBOSE 10th 2nd Result 2026 जारी
HPBOSE की दूसरी मैट्रिक परीक्षा उन विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई थी, जिन्हें अपने परिणाम में सुधार करना था या कंपार्टमेंट समेत अन्य शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करना था। जुलाई में हुई इस परीक्षा का रिजल्ट अब जारी कर दिया गया है।
बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दूसरी परीक्षा में 8,181 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इनमें से 4,930 विद्यार्थी सफल रहे। वहीं 1,774 छात्र कंपार्टमेंट कैटेगरी में रखे गए हैं, जबकि 1,316 विद्यार्थियों को Essential Repeat श्रेणी में रखा गया है।
मार्च और जुलाई रिजल्ट का पास प्रतिशत
HPBOSE की ओर से कक्षा 10वीं में डुअल बोर्ड परीक्षा प्रणाली शुरू की गई है। इसके तहत विद्यार्थियों को एक ही शैक्षणिक वर्ष में दो परीक्षा अवसर मिलते हैं। मार्च और जुलाई दोनों परीक्षाओं के आंकड़ों को मिलाने पर कुल 91,060 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए और 81,110 विद्यार्थी सफल रहे। इस तरह संयुक्त पास प्रतिशत 89.54 फीसदी रहा।
HPBOSE Matric Result 2026: आंकड़ों पर नजर
|श्रेणी
|जुलाई की दूसरी परीक्षा
|कुल उपस्थित विद्यार्थी
|8,181
|पास विद्यार्थी
|4,930
|पास प्रतिशत
|60.27%
|कंपार्टमेंट
|1,774
|एसेंशियल रिपीट
|1,316
मार्च + जुलाई संयुक्त आंकड़े:
|विवरण
|संख्या
|कुल परीक्षार्थी
|91,060
|सफल विद्यार्थी
|81,110
|संयुक्त पास प्रतिशत
|89.54%
किन छात्रों के लिए हुई थी दूसरी परीक्षा?
हिमाचल बोर्ड की जुलाई की दूसरी मैट्रिक परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को उसी शैक्षणिक वर्ष में एक और अवसर देना था। इसमें मुख्य रूप से एसेंशियल इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट, ऑप्शनल इम्प्रूवमेंट और एडिशनल सब्जेक्ट से जुड़े विद्यार्थी शामिल हुए।
डुअल बोर्ड सिस्टम का उद्देश्य यह है कि किसी छात्र का परिणाम पहली परीक्षा में उम्मीद के मुताबिक नहीं आने पर उसे अगली वार्षिक परीक्षा तक लंबा इंतजार न करना पड़े। दूसरी परीक्षा के जरिए विद्यार्थी उसी साल अपनी स्थिति सुधारने या आवश्यक शैक्षणिक शर्त पूरी करने का प्रयास कर सकता है।
रिजल्ट कहां और कैसे चेक करें?
एचपीबीओएसई मैट्रिक सेकंड रिजल्ट 2026 ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। विद्यार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल प्रमाणपत्र DigiLocker के माध्यम से भी उपलब्ध कराए गए हैं।
स्टेप 1. HPBOSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2. कक्षा 10वीं सेकंड परीक्षा रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अपना रोल नंबर और मांगी गई जानकारी दर्ज करें।
स्टेप 4. सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।
स्टेप 5. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट सुरक्षित रखें।
रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं तो क्या करें?
जिन विद्यार्थियों को लगता है कि उनके उत्तरों का मूल्यांकन सही तरीके से नहीं हुआ है, वे रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड के अनुसार आवेदन की अंतिम तारीख 9 सितंबर 2026 है। रीवैल्यूएशन के लिए प्रति विषय 1,000 रुपये, जबकि रीचेकिंग के लिए प्रति विषय 800 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से संबंधित स्कूल के जरिए करना होगा।
डुअल बोर्ड सिस्टम से छात्रों को क्या फायदा?
नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह है कि विद्यार्थियों को परिणाम सुधारने के लिए अगले साल तक इंतजार नहीं करना पड़ता। यदि कोई छात्र पहली परीक्षा में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाया, तो उसे उसी वर्ष दूसरी परीक्षा में शामिल होने का मौका मिल सकता है।
इससे विशेष रूप से उन विद्यार्थियों को राहत मिलती है जो कंपार्टमेंट में आते हैं या अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं। हालांकि, दूसरी परीक्षा का उद्देश्य केवल पास प्रतिशत बढ़ाना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को अधिक लचीला परीक्षा विकल्प उपलब्ध कराना भी है।
HPBOSE 10th Result 2026: क्या है पूरा अपडेट?
HPBOSE के कक्षा 10वीं के इस साल के परिणाम में डुअल बोर्ड सिस्टम का असर साफ दिखाई दे रहा है। जुलाई की दूसरी परीक्षा में अलग से पास प्रतिशत 60.27 फीसदी रहा, लेकिन मार्च और जुलाई के संयुक्त आंकड़ों ने कुल सफलता दर को 89.54 फीसदी तक पहुंचा दिया है।